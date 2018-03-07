日台交流協會遭潑漆 外交部：勿有不理性舉動

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）一名台灣男子今天到日本台灣交流協會台北事務所大門口潑紅漆，遭警方逮捕。外交部對此表示遺憾，也呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取不理性的舉動；對違法民眾，政府將依法究辦。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，日台交流協會台北事務所遭民眾潑灑紅漆，外交部對此表示遺憾，並隨即聯繫警政署加強對事務所的巡邏、維安工作，以避免類似事件再度發生。

同時，李憲章表示，「外交部呼籲民眾切勿對外國駐台機構採取暴力或不理性的舉動，以免影響我國國際形象並損及我國家利益」。對於違法肇事民眾，政府也將依法究辦。