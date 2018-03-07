綠能載具下鄉守護環境　桃園巡守隊換用電動機車

桃園市環保局今（7）日舉行在市府廣場舉行「對抗空汙一起來，河川鄰里好未來」的交車儀式，由桃園市長鄭文燦將電動機車的鑰匙，頒贈給桃園市的水環境巡守隊及守望相助隊，期望守護環境與治安的同時，也能維護空氣的品質。

鄭文燦表示，桃園市目前有55隊水環境巡守隊及145隊守望相助隊，為了提升隊員們的巡守效率，環保局與警察局共同研議後，於106年公告「桃園市巡守隊電動機車租賃試辦補助計畫」，鼓勵各巡守隊租用電動機車，每隊最多補助3輛，每輛每月最高補助1300元，讓水環境巡守隊及守望相助隊執行河川鄰里巡守的勤務時，能同時維持空氣清新，並減少環境噪音。