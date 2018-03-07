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綠能載具下鄉守護環境　桃園巡守隊換用電動機車

記者李春台／桃園報導2018/03/07 18:36
▲桃園市的水環境巡守隊及守望相助隊，全面換裝電動機車。（圖／記者李春台攝，2018.03.07）
▲桃園市的水環境巡守隊及守望相助隊，全面換裝電動機車。（圖／記者李春台攝，2018.03.07）

桃園市環保局今（7）日舉行在市府廣場舉行「對抗空汙一起來，河川鄰里好未來」的交車儀式，由桃園市長鄭文燦將電動機車的鑰匙，頒贈給桃園市的水環境巡守隊及守望相助隊，期望守護環境與治安的同時，也能維護空氣的品質。

鄭文燦表示，桃園市目前有55隊水環境巡守隊及145隊守望相助隊，為了提升隊員們的巡守效率，環保局與警察局共同研議後，於106年公告「桃園市巡守隊電動機車租賃試辦補助計畫」，鼓勵各巡守隊租用電動機車，每隊最多補助3輛，每輛每月最高補助1300元，讓水環境巡守隊及守望相助隊執行河川鄰里巡守的勤務時，能同時維持空氣清新，並減少環境噪音。

環保局長沈志修指出，目前已有160支的巡守隊及守望相助隊登記申請，預計有453輛電動機車作為勤務之用，對於空氣品質的維護，將有一定程度的助益，尚未申請補助的巡守隊，也可加緊腳步的提出申請；期望透過地方基層的巡守隊，做為綠能減碳的種子部隊，將電動機車的軌跡深入到鄰里每一個角落，不僅能降低燃油引擎車輛的使用，也能帶動成為社區使用電動機車的標竿。

環保局的「桃園市發展低碳綠色城市低碳運具設施補助實施計畫」成效良好，今（107）年淘汰二行程機車可補助1500元，換購電動機車最高補助34000元，電動機車鋰電池每輛補助上限4000元，電動二輪車充電設施每站補助上限10000元，電動大客車每輛補助上限150萬元，充電設施每座補助上限50萬元；歡迎大家一起響應環保政策，多多採用低碳運具，愛護地球就從日常做起。

關鍵字桃園市長鄭文燦水環境巡守隊守望相助隊
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