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〈東元推馬達新品〉大馬達攻美、中市場 今年營運拚兩

鉅亨網2018/03/07 18:15
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東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (7) 日針對今年在馬達市場布局指出，中國大陸市場高端馬達需求強勁，美國市場的大型馬達需求也強，在新產品上市加持下，看好集團今年營運可望有兩位數成長；在小馬達布局上，新南向是一個重要趨勢，越南小馬達廠預計明年 5 月投產，主要鎖定東南亞市場銷售。

東元今日發表超高功率密度暨智能馬達 (VHPD)，副會長劉兆凱指出，VHPD 每台售價約 80、90 萬元，預計今年 7 月開始報價及接單，3 個月後出貨，除美國市場之外，同時鎖定中國特定客戶需求，預計今年就可以貢獻營收。

邱純枝表示則指出，美國鋼鋁關稅主要是在原物料上，東元以半成品或成品居多，因此短期的衝擊非常小，反而是美國產業政策將可帶動工業活動，推升大型馬達需求，有助東元當地取單，她表示，在大小馬達的布局上，美國是大馬達最大市場，也是今年重點強攻市場。

至於小馬達，因為市場相對成熟，尤其中低價的競爭，因此在特殊型馬達、測電用馬達的布局，是小馬達的主要方向，邱純枝表示，新南向政策在外銷上來說是一個重要趨勢，東元投入越南小馬達廠，主要投資包含生產設備及廠房建設，預計今年底完成硬體設備，明年 5 月開始投產，規劃產能為 1 年 30 萬台，產值可超過 10 億元以上。

她表示，越南小馬達廠主要是以整個東南亞市場為主；至於中國大陸市場部分，則是鎖定大陸內需市場，要進一步擴充在大陸的市占率，今年看好在高端馬達及伺服馬達的需求強勁。

東元去年合併營收 511.94 元，年增 2.37%，大小馬達營收占比約 45-46%、家電約 15-16%、電控則近 10%，邱純枝強調，在各產品營收占比不會有很大的變化，馬達新品推出也沒有刻意要提高馬達占比。

她表示，近年來東元強調節能減排的綠能產品，去年綠能電機產品占母公司總體營收約 40.5%，每年目標是維持高兩位數的成長，超高功率密度暨智能馬達 (VHPD) 也是綠能產品的品項之一。

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關鍵字東元馬達節能綠能headline
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