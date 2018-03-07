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中央社

出口終止連16紅 前兩月仍創歷年新高

中央社2018/03/07 18:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北7日電）受工作天數減少影響，2月出口223.7億美元，年減1.2%，終止連16個月正成長態勢。但財政部強調，若將春節連假干擾因素剔除，今年前2月出口497.5億美元，仍創歷年同期新高，因此「無須過於憂慮」。

財政部今天公布2月出口223.7億美元，年減1.2%；進口194.6億美元，年增0.9%。累計前2月出口497.5億美元，年增7.3%，出口規模仍創歷年同期新高水準。前2月進口達444.2億美元，也較去年同期增12.4%。

出口主要貨品中，包含電子零組件、資通訊產品、塑橡膠及其製品、礦產品與光學器材等，2月都轉為負成長，但基本金屬及其製品、機械、化學品與運輸工具等，仍維持正成長態勢。但若1、2月併同來看，除光學器材外，各類貨品出口表現依然維持正成長。

財政部統計處處長蔡美娜表示，若1、2月併計，電子零組件、基本金屬與機械的出口規模，皆創下歷年同期最高，且有5項貨類的出口年增率逾1成，主要集中在基本金屬、機械、塑橡膠與化學品，主要是受惠國際原物料價格持續走揚，以及庫存減少、買氣增加等因素。

不過，值得注意的是，光學器材是11個貨類中，唯一前兩月出口負成長的產品，蔡美娜解釋，主因是電視面板庫存水位上升，造成面板價格走軟，進而導致前兩月光學器材出口年減4.3%。

在主要出口市場中，前兩個月5大出口市場規模同步創新高，且對先進經濟體的表現優於亞洲新興經濟體。其中，對中國大陸與香港出口年增5.1%、對東協年增2.5%，對日本更年增12.3%、美國增11.8%、歐洲年增11.1%。蔡美娜解釋，全球景氣自去年初起明顯反彈，且領先反映在中國與東協，基期較高導致年增率較低；歐美地區復甦則相對落後，基期較低，因此出口年增率相對亮眼。

展望第一季出口，蔡美娜表示，國際機構普遍看好全球經濟增速略優於去年，最明顯的例子，就是按月發布經濟預測的環球透視（IHS），已連兩個月上修全球成長預測到3.4%，「連續兩個月上修，在過去歷史中很少見」，修正後也是最近8年最高的經濟成長率，且國內主要出口業者釋放出的訊息，也是對景氣前景抱持正向看法居多。

因此，蔡美娜指出，考慮前兩個月已實現的出口數據，主計總處最新預測第一季出口會增加7.4%，財政部認為達成機率「審慎樂觀」，「也許還有機會上看8%」。（編輯：李信寬）1070307

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