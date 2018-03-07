台灣領空過路費創新高 2017年20.5億元

不過，值得注意的是近幾年外籍航空未在台灣起降但飛越台灣領空的航班持續成長，去年達20.5萬架次，歷年新高，比2016年18.1萬架次，成長約13%。

根據民航局飛航服務總台統計，雖然兩岸航班減少，但國際線航班增加，去年台北飛航情報區提供的飛航服務約166萬架次，比2016年近165萬架次，小福成長0.76%。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部民航局統計，外籍航空飛越台灣領空的航班及繳交的過境服務費（俗稱過路費）都創新高，過路費收入達新台幣20.5億元，與亞洲廉價航空大幅成長有關。

目前，台灣向外籍航空公司收取的飛越領空服務費為每架次1萬元，飛航服務總台統計，去年外籍航空飛越台灣領空繳的服務費20.5億元，也比2016年18.1億元成長13%。

飛航服務總台分析，飛越領空航班增加，與近幾年亞洲地區廉價航空大幅成長有關。

民航局長林國顯今天說，台灣地理位置條件佳，飛到亞太地區重要城市，平均飛行時間2.55小時，兩岸航線航班雖減少，高峰時曾達每670多班，現在每週約580班；不過，國際航線班仍持續成長，尤其新南向航班，由每週505班到去年底已達每週602班。

同時，外籍航空也看好台灣市場，繼美國聯合航空、加拿大航空復飛台灣後，法國航空及紐西蘭航空也都已宣布今年要復飛台灣。（編輯：陳清芳）1070307