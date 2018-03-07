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中央社

StarVR擬攻陸 今年新裝置加入眼球追蹤

中央社2018/03/07 18:18
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪杜拜7日電）電腦品牌廠宏碁合資公司StarVR（宏星技術）副董事長高樹國今天說，全球都有VR專案洽談中，包括中國大陸；預計今年推出下一代StarVR頭戴式顯示器，將加入眼球追蹤功能，

StarVR公司今天宣布，虛擬實境（VR）定點式娛樂解決方案獲得位於杜拜的全球最大室內VR主題樂園採用。樂園主要內容供應商Starbreezea目前提供8種內容，其中6種可使用具備5K超高解析度、210度超廣視角的StarVR頭戴式顯示器進行體驗。

今天出席合作記者會的高樹國受訪指出，已規劃出貨上百套StarVR裝置到杜拜VR主題樂園，接下來會有更多遊戲導入；目前版本的StarVR裝置面板分辨率為60Hz（每秒60格），下個版本預計今年推出，會升級到90Hz並加入眼球追蹤功能。

他特別解釋，StarVR解析度高、資料傳輸量大，每秒傳輸資料量約19GB，相較同業的每秒約5GB到6GB高出許多，如果搭配StarVR裝置的個人電腦（PC）運算能力不足，恐難以應付。

為了解決這個在高階裝置才會遇到的問題，高樹國透露，新版本的StarVR裝置會加入眼球追蹤功能，讓眼睛看的地方變得夠清楚，其他地方稍微模糊，藉此減輕PC負載。

展望2018年，高樹國指出，StarVR公司會朝向經濟部工業局的科技事業上櫃模式，正在進行資格審查；目前StarVR公司在全球各地都有專案洽談中，包括中國大陸，但礙於保密協定，不便透露洽談對象與進展。

「VR最難的是要很有感。」高樹國直言，VR真正難處在於用戶戴上裝置後，如何感到身歷其境、如何不覺得暈眩；由於VR產業還在新興階段，他寧願把同業都當成「好朋友」看待，把市場一起拱大。

針對VR市場前景，高樹國認為，從頭戴式顯示器出貨量角度來看，消費市場一定會比商用市場多，但市調機構數據卻顯示，占VR市場總出貨量低於30%的商用市場貢獻總產值超過80%。

他強調，StarVR公司從一開始就沒想過要衝高出貨量，而是聚焦商用的最高階市場；商用市場還可區分為企業端應用和適地性（location-based）應用，企業端的應用包含汽車、軍用、教育、醫療等專業領域，至於適地性較偏向遊戲、電影院、網咖等娛樂領域，StarVR公司在兩個領域都會著墨。

高樹國說，適地性應用的需求量雖然比較小，但會有持續性收入，例如維修服務等；目前杜拜VR主題樂園內還有其他非Starbreeze提供的內容，也有其他廠商的頭戴式顯示器，他對此相當樂觀，因為消費者比較後，可以發現StarVR的體驗與解決方案比其他業者更好。

據他觀察，VR消費市場一定會繼續「混亂」，目前VR裝置整體價格往下降，對整體產業不見得是好事，因為當市場進入價格競爭時，終端用戶的體驗會受限於價格；然而，從另一個角度來說，也能讓真正對VR有需求的人知道該堅持什麼，尤其商用市場的業者會更願意花時間把價值做好，而非比價格。（編輯：林沂鋒）1070307

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