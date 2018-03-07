宅配通EPS 1.24元衝3年高點 每股擬配1.0

快遞物流業者宅配通 (2642-TW) 董事會今 (7) 日通過去 (2017) 年財報，全年稅後純益 1.18 億元，年增約 42%，每股純益 (EPS)1.24 元，來到 3 年新高，同時，宅配通擬每股配息 1.05 元，也同創近 3 年高點，以宅配通今日收盤價 27.75 元計算，現金殖利率 3.78%。

可留意到，此次配息率達 84%，比起過去幾年介在 50-60% 左右盈餘分配率，為 2013 年底上市以來最高的一次。

不過，就單季來看，宅配通去年第 4 季稅後純益僅 122 萬元，EPS 0.01 元，創 2016 年第 1 季以來單季低點。