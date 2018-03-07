立院召委選舉8日登場 藍綠都盼好籤運

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院8日將選舉各委員會召委，主審財劃法修正的財委會，民進黨團推出立委王榮璋、陳賴素美，盼2席全拿；國民黨團則推出本會期回歸財委會的立委曾銘宗，盼有好籤運抽中召委。

因應年底大選，攸關地方財政資源分配的財政收支法（財劃法）部分條文修正草案的修法備受矚目，而各委員會召委選舉結果將涉及排案權，藍綠都在財委會布下重兵，財委會共有15席立委登記，民進黨立法院黨團推出王榮璋、陳賴素美2人角逐召委。國民黨立法院黨團則推出前金管會主委曾銘宗，盼透過抽籤搶下1席召委。