圖輯／《美力台灣》3D巡迴偏鄉　用科技縮短城鄉差距

由台灣首席3D導演曲全立執導的《美力台灣3D》已持續四年偏鄉國小巡演，今（7）日舉行巡迴第五年記者會，活動上邀請前總統馬英九、編劇小野、教育部政務次長姚立德等人出席，期盼將來行動偏鄉放映能夠順利。
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲教育部政務次長姚立德出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 立委陳學聖出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）
▲ 前總統馬英九出席《美力台灣》3D行動電影院2018開跑記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.07）