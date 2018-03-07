亞運棒球隊以賽代訓 徵召鎖定王維中

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）亞運中華培訓隊本週開始進入以賽代訓期，5月底春季聯賽結束後，會針對列管和旅外球員評估，總教練許順益表示，「若有機會，王維中是心中第一人選」，職業球員鎖定投手和強打捕手。

中華培訓隊農曆年後恢復集訓，本週開始進入以賽代訓期，3月總計安排18場比賽，其中6場比賽將與中職球隊交手，球員4月歸建母隊，參加4月中開打的全國成棒甲組春季聯賽。春季聯賽結束後，會調整名單，並針對旅外、列管職業球員做通盤評估。

總教練許順益表示，短期盃賽經驗、投手戰力最關鍵，職棒列管球員部分，待中華棒球協會把列管球員名單整理出來後，「鎖定投手、具打擊能力的捕手」。