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柴油車式微 油電車大廠豐田趁勢崛起

中央社2018/03/07 18:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）隨著汽車產業逐漸放棄推展柴油車，以及歐洲駕駛人對油電混合車的喜好與日俱增，兩者相加結果，顯然為日本車廠豐田汽車公司（Toyota Motor）帶來優勢。

法新社報導，德國福斯汽車集團（Volkswagen AG）2015年爆發氣排造假醜聞的「柴油門」，導致外界對柴油車技術的信任嚴重受損。這為全球第3大車廠，也是20年前率先在市場上推出油電混合車的豐田汽車，在歐洲車市開啟新機會。

德國的汽車研究中心（Centre for AutomotiveResearch）主任杜登霍夫爾（Ferdinand Dudenhoeffer）表示：「如果有一家車廠因『柴油門』受惠，那就是豐田。」

由於民眾對柴油引擎排放氮氧化物和有害微粒的認知增加，歐洲柴油車銷量持續下滑。加上巴黎等歐洲主要城市計畫禁止柴油車，歐陸各地也正紛紛迅速廢除有利柴油車的法案，柴油車市遭受進一步打擊。

柴油車占豐田汽車在歐洲總銷量的比重，由2012年的30%腰斬為2017年的將近15%。在日內瓦國際車展（Geneva Motor Show）本週登場前夕，豐田汽車表示，將在歐洲停賣柴油車，並從今年開始逐漸退出柴油車市。

豐田汽車歐洲分公司總裁范西爾（Johan van Zyl）還說：「我們將停止開發新的柴油轎車技術，並將繼續聚焦於油電混合車。」

專家指出，歐洲主要車廠多年來在研發對環境友善的車輛上押寶柴油車，豐田汽車則致力成為油電混合車的領導企業。

儘管也有其他車廠長期持續發展油電混合車，尤其是鈴木汽車（Suzuki Motor Corp.）和起亞汽車（KiaMotors Corp.）。但倫敦汽車產業分析公司JatoDynamics的專家穆尼奧斯（Felipe Munoz）說：「豐田是首家投入的車廠，並將所有精力放在開發油電車技術，讓這種技術成為良好替代選項。」

豐田2017年在歐洲的油電車銷量大增45%。豐田汽車在法國的發言人葛利耶（Sebastien Grellier）說：「從去年夏天開始，我們的（油電車）經銷商出現一向只開柴油車的新客戶。」

在歐洲掛牌的豐田汽車車輛，40%是油電車，在法國的比例則上升至60%。其中最受歡迎的是2016年底推出的小型休旅車款C-HR，豐田表示，這款車90%賣出的是油電車版。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070307

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