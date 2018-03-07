解決五缺 陳副總統：政府當企業支柱

陳副總統致詞時表示，製造業去年產值共新台幣13兆337億元，因為工業、製造業對台灣經濟發展有傑出的貢獻，台灣經濟才能向上提升，而工業區廠商聯合總會長期作為政府跟業界之間溝通的橋梁，包括投資五缺、前瞻基礎建設等，都非常關心政府效能及產業環境。

（中央社記者黃雅娟台北7日電）陳副總統今天表示，中小企業、傳統產業都是帶動經濟的重要支柱，政府瞭解企業的困境跟擔憂，不僅積極解決五缺，期待帶給企業經營穩定的環境，成為企業最大支柱。

陳副總統表示，中小企業、傳統產業等都是帶動經濟發展的重要支柱，政府瞭解產業面臨的困境跟擔憂，期待帶給企業經營穩定的環境，會積極朝向這樣的目標努力，成為企業最大的支柱。企業關心的產業五缺問題，也舉辦13場說明會，和企業雙向溝通，期待共創勞資雙贏；健全台灣投資環境，讓企業可以立足台灣、放眼天下。

工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻致詞時表示，不管是一例一休、山坡地工業區免徵回饋金及更新容積獎勵等，總會一直扮演企業跟政府中間的橋梁，積極跟政府提出建益，期待五缺障礙排除以後，企業努力賺錢，嘉惠勞工，實現總統蔡英文的美好願景。

而農曆年前發生的花蓮地震，秦嘉鴻表示，總會捐出新台幣300萬元，並跟經濟部等相關部會一起勘災，提出如電費改依實際用電收費、動用花東建設基金協助廠商復產及財損補助與稅賦減免等建言，都獲得政府高度重視。（編輯：蘇志宗）1070307