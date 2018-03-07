常常撞到東西 小心不可逆的青光眼

今年65歲的高瑞隆曾在2000年時確診家族性遺傳的青光眼，但他因到大陸工作而中斷治療，沒料到幾年後青光眼惡化使得視野功能僅剩下55%，因此他不得不特地返台，最後透過開刀治療而穩住病情。

中華民國眼科醫學會配合3月青光眼衛教月舉辦「台灣熊讚我尚青」青光眼記者會，病人高瑞隆和林小姐分享青光眼的罹病經驗，與醫師一起呼籲高度近視等青光眼高風險族群，應到青光眼專科檢查及治療。

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北7日電）常常撞到東西、走路踩空的民眾要注意，可能是不可逆的青光眼。根據衛福部統計，台灣青光眼患者已超過34萬人，預估2020年時突破45萬人，平均每50人就會有1位青光眼。

今年42歲的林小姐在20多年前從事科技業時，因長時間盯著電腦而造成視野缺損。她表示，當時發現自己常常撞到牆角，甚至在開車時擦撞到別人而起口角，事後發現原來是患上了青光眼。

台灣眼科教授醫學會常務理事、三軍總醫院青光眼科主任呂大文表示，青光眼是由於眼壓過高，使得視神經受損，導致視力減退，一般會出現視野缺損的現象，視野變得模糊、逐漸變狹窄，甚至有失明的情況發生。

呂大文提醒，具有眼壓較高、年齡超過40歲、家人曾患有青光眼、患有500度以上深度近視等危險因素的人，罹患青光眼的機率就會比別人高。

他說，現代人長時間使用3C產品，容易造成眼睛疲勞，應該每半個小時休息10分鐘，滑手機時不妨將手抬高，保證「無法維持30分鐘」。

中華民國眼科醫學會理事長、台北榮民總醫院眼科部主任劉瑞玲表示，不可逆的青光眼無法完全治癒，只能透過持續穩定的藥物即青光眼眼藥水，將眼壓降低或維持在正常範圍（約12~20毫米汞柱），若症狀較為嚴重，無法用藥物控制時，則需透過手術或雷射治療。

劉瑞玲強調，青光眼是一種慢性病，但是在台灣持續治療一年的患者僅佔三成。主要原因是青光眼患者的醫從性不高，如對疾病無感、認為眼藥水不是藥、點眼藥水增加生活不方便。也有人因為年紀大比較健忘，或是肢體不方便造成自行點藥的困難。

劉瑞玲也說，現代父母常常將3C產品當成保姆，發育中的兒童因雙手不夠長，無法跟螢幕保持適當距離，容易造成往後高度近視。由於青光眼的初期症狀不明顯，民眾應該定期檢查眼壓，更不要濫用眼睛。（編輯：陳清芳）1070307