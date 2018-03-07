文在寅：目標非核化 不會坐視北韓擁核

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會晤朝野5政黨領袖時表示，南韓的目標是非核化，不會止於禁止核子擴散或凍結核武，也不會容忍北韓擁核。
南韓聯合新聞通訊社報導，在野黨「正義黨」首席發言人秋惠仙受訪時表示，自由韓國黨黨魁洪準杓說，應當朝著促進北韓放棄核武的方向努力，如果滿足於暫時凍結核武可能釀成巨大悲劇，文在寅隨後回應如上。
文在寅說，走哪一種非核化程序等議題需要各黨派凝聚智慧解決，並與美國協商。
洪準杓表示，南北韓談判的重點須放在實現非核化上，文在寅對此表示贊同。
文在寅派出的總統特使團5日訪問平壤兩天，昨天返抵首爾後表示，文在寅與北韓領袖金正恩將於4月底在板門店舉行兩韓第3次高峰會。
報導說，關於南韓特使團訪問北韓後鬆綁對北韓制裁的可能性，文在寅表示，目前沒有為南北韓高峰會談而放寬制裁的計劃。
文在寅說，目前對北韓制裁和施壓是聯合國安全理事會制裁及美國的單邊制裁，南韓政府無法單方面解除制裁。
今天出席青瓦台朝野領袖會晤的，除文在寅外，執政黨共同民主黨秋美愛、在野黨正義黨李貞味、未來正黨劉承旼、自由韓國黨洪準杓、民主和平黨趙培淑等朝野5黨黨魁均出席。（編輯：郭中翰）1070307