文在寅：目標非核化 不會坐視北韓擁核

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會晤朝野5政黨領袖時表示，南韓的目標是非核化，不會止於禁止核子擴散或凍結核武，也不會容忍北韓擁核。

南韓聯合新聞通訊社報導，在野黨「正義黨」首席發言人秋惠仙受訪時表示，自由韓國黨黨魁洪準杓說，應當朝著促進北韓放棄核武的方向努力，如果滿足於暫時凍結核武可能釀成巨大悲劇，文在寅隨後回應如上。

文在寅說，走哪一種非核化程序等議題需要各黨派凝聚智慧解決，並與美國協商。

洪準杓表示，南北韓談判的重點須放在實現非核化上，文在寅對此表示贊同。