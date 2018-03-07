NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈藍女力爆發　女選將7比0完封綠行草書法　賴逸白仍存赤子之心跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

文在寅：目標非核化 不會坐視北韓擁核

中央社2018/03/07 18:39
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾7日專電）南韓總統文在寅今天在青瓦台會晤朝野5政黨領袖時表示，南韓的目標是非核化，不會止於禁止核子擴散或凍結核武，也不會容忍北韓擁核。

南韓聯合新聞通訊社報導，在野黨「正義黨」首席發言人秋惠仙受訪時表示，自由韓國黨黨魁洪準杓說，應當朝著促進北韓放棄核武的方向努力，如果滿足於暫時凍結核武可能釀成巨大悲劇，文在寅隨後回應如上。

文在寅說，走哪一種非核化程序等議題需要各黨派凝聚智慧解決，並與美國協商。

洪準杓表示，南北韓談判的重點須放在實現非核化上，文在寅對此表示贊同。

文在寅派出的總統特使團5日訪問平壤兩天，昨天返抵首爾後表示，文在寅與北韓領袖金正恩將於4月底在板門店舉行兩韓第3次高峰會。

報導說，關於南韓特使團訪問北韓後鬆綁對北韓制裁的可能性，文在寅表示，目前沒有為南北韓高峰會談而放寬制裁的計劃。

文在寅說，目前對北韓制裁和施壓是聯合國安全理事會制裁及美國的單邊制裁，南韓政府無法單方面解除制裁。

今天出席青瓦台朝野領袖會晤的，除文在寅外，執政黨共同民主黨秋美愛、在野黨正義黨李貞味、未來正黨劉承旼、自由韓國黨洪準杓、民主和平黨趙培淑等朝野5黨黨魁均出席。（編輯：郭中翰）1070307

金屬製品出口續增 業者關注...常常撞到東西 小心不可逆...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan