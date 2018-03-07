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中央社

歐盟定紅線 英脫歐後無法享全面自由貿易

中央社2018/03/07 18:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天將就歐洲聯盟與英國未來的關係公布準則草案，案中可望提出警告，英國一旦脫歐，將無法享有與歐盟的全面自由貿易。

英國首相梅伊（Theresa May）2日發表外界翹首以待的演說，闡述英國希望的脫歐條件。圖斯克今天則將與盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）召開記者會，提出他的計畫。

法新社報導，其餘27個歐盟成員國領袖22日在布魯塞爾舉行的高峰會中，必須表決通過這些準則，讓歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在4月就將舉行的貿易會談中得以依循。

圖斯克上週警告，英國自行制定的脫歐條件，即退出單一市場和關稅同盟，將使雙方未來的貿易「不可能沒有摩擦」。

他指出：「大家必須了解，英國的紅線也將決定雙方未來的關係。」

圖斯克說，歐盟對英國設下的限制「既不熱衷，也不滿意」。

這位波蘭前總理表示：「我想要清楚強調一件事。在關稅同盟和單一市場外，不可能沒有貿易摩擦。摩擦是英國脫歐這件事無可避免的副作用。」

歐洲議會對任何英國脫歐協議都具有最終否決權。今天稍晚，歐洲議會在布魯塞爾將公布它對貿易談判的要求。

梅伊上週在演說中呼籲與歐盟達成範圍廣泛的自由貿易協定，但也坦言該是時候面對「鐵的事實」，正視英國脫歐後的經濟影響。

她表示，希望「盡可能達成最深、最廣的協議，涵蓋的行業與合作的全面程度，勝過當前世界上任何的自由貿易協定」。

但其餘27個歐盟成員國拒絕英國「挑三揀四」的企圖，認為英國只想取得對金融服務和汽車產業的特別待遇，卻不願負擔身為歐盟成員的義務與費用。（譯者：陳妍君/核稿：張佑之）1070307

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