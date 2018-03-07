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中央社

終止性暴力 婦團徵求丹寧大使

中央社2018/03/07 18:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北7日電）現代婦女基金會今天表示，將舉辦「2018丹寧大使」徵選活動，希望透過活動讓民眾與活動代言人曲家瑞共同加入打破性侵害迷思、終止性暴力的行動。

2017年底，好萊塢陸續爆發製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）等人長期性侵害/性騷擾事件，引發#MeToo與#Timesup聲援浪潮除了支持受害人勇敢站出來，也希望社會關注性暴力議題，讓加害者面對責罰。

婦女節前夕，現代婦女基金會發出新聞稿宣布將舉辦「丹寧大使」徵選活動，呼籲民眾加入打破性侵害迷思、終止性暴力的行動，並為後續國際丹寧日暖身。

現代婦女基金會說，根據調查有65%受訪者認為女生在行為上表現太開放、穿著很辣、或者喜歡進出夜店等場所，可能應該要承擔被性侵的風險。

為了破除責備被害者的文化，現代婦女基金會去年跟隨國際趨勢，提出「Only YES means YES沒有同意就是性侵」的觀念，並首次呼籲民眾響應國際丹寧日活動。

現代婦女基金會說，今年則是舉辦「丹寧大使」徵選活動，將會選出10位丹寧大使，與活動代言人曲家瑞共同站出來，邀請民眾穿著丹寧服飾響應丹寧日行動，宣示「穿著由我，騷擾止步」，呼籲打破對性侵害的迷思，不該將被害責任歸咎於被害人的穿著言行，因為唯一該為性侵害事件負起責任的就是「加害者」。（編輯：黃于）1070307

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