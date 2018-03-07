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鄭文燦盼兩岸交流常態化 多看對方優點

中央社2018/03/07 18:39
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）由桃園市政府與多維傳媒股份有限公司共同主辦的「新的兩岸關係」論壇，今天在桃園舉辦。鄭文燦希望兩岸交流能常態化，不要老是說壞話，只看到對方缺點，反而要多看優點。

桃園市長鄭文燦受訪表示，桃園市設有兩岸關係小組，除聘請學者專家，也有許多台商協會會長擔任顧問，兩岸也有持續的交流，許多桃園企業都在大陸有投資，大陸觀光客來台的第一個城市就是桃園，希望觀光、產業、經貿交流都能正常進行。

鄭文燦表示，今天與多維集團于品海博士，針對十九大後兩岸經濟發展議題進行對談，針對于品海提出希望善用大陸市場讓台灣企業茁壯，鄭文燦也提出「有機會也有風險」的看法，希望台灣能正確評價大陸的經濟發展，不要太過高估、樂觀，也無需低估、唱衰，兩岸間有很多可合作、交流的項目，希望不要有太多政治上的障礙，讓交流可常態化。

鄭文燦說，桃園市政府曾與香港進行雙城論壇屬於機場城市運輸議題。香港幾位局長也應邀來台出席盛會，可惜後續由香港辦理時遭遇障礙，可見問題不在台灣。雖然雙方交流受政治限制，但去年大陸來台參訪多達150多團，桃園市前往大陸參訪也有50多團，交流仍是持續。

桃園市並不會拘泥於雙城論壇的想法與做法。鄭文燦指出，固然雙方在政治上存有差異，但在城市治理層面，大陸許多城市仍有學習價值，部分規劃更有長遠眼光，確實有互相學習必要。希望兩岸的交流能常態化，「要交流就不要說壞話，要做朋友就不要老是看對方缺點，要多看優點」。（編輯：劉政權）1070307

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