鄭文燦盼兩岸交流常態化 多看對方優點

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）由桃園市政府與多維傳媒股份有限公司共同主辦的「新的兩岸關係」論壇，今天在桃園舉辦。鄭文燦希望兩岸交流能常態化，不要老是說壞話，只看到對方缺點，反而要多看優點。

桃園市長鄭文燦受訪表示，桃園市設有兩岸關係小組，除聘請學者專家，也有許多台商協會會長擔任顧問，兩岸也有持續的交流，許多桃園企業都在大陸有投資，大陸觀光客來台的第一個城市就是桃園，希望觀光、產業、經貿交流都能正常進行。

鄭文燦表示，今天與多維集團于品海博士，針對十九大後兩岸經濟發展議題進行對談，針對于品海提出希望善用大陸市場讓台灣企業茁壯，鄭文燦也提出「有機會也有風險」的看法，希望台灣能正確評價大陸的經濟發展，不要太過高估、樂觀，也無需低估、唱衰，兩岸間有很多可合作、交流的項目，希望不要有太多政治上的障礙，讓交流可常態化。