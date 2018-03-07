校外軍訓督導會報　執行學校安全與毒品防制有成

教育部嘉義縣聯絡處7日假東石高中舉辦107年第1次全國校園安全暨軍訓督導會報，教育部學生事務及特殊教育司、教育部國民及學前教育署戴淑芬副署長、校安科林良慶組長、嘉義縣政府吳芳銘副縣長、王建龍處長、全國各縣市軍訓督導、高中職及國中校長、全國家長協會、優人神鼓團隊及各界代表計有100多人參加。

會議由嘉義縣民雄、民和、中埔和大林國中60多位高關懷學生所帶來的鼓藝表演開場。優人神鼓團隊在教育部嘉義縣聯絡處支持下，參與「雲腳計畫」，透過擊鼓、靜心的訓練，達到身心合一正向改變的目的，以「走一天路，打一場鼓」的雲腳方式，用自己的雙腳走過中埔、番路、嘉義市、民雄、新港及太保等鄉鎮，一步一腳印重新認識自己的家鄉，個個展露自信與微笑。