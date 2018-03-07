校外軍訓督導會報　執行學校安全與毒品防制有成

教育部嘉義縣聯絡處7日假東石高中舉辦107年第1次全國校園安全暨軍訓督導會報，教育部學生事務及特殊教育司、教育部國民及學前教育署戴淑芬副署長、校安科林良慶組長、嘉義縣政府吳芳銘副縣長、王建龍處長、全國各縣市軍訓督導、高中職及國中校長、全國家長協會、優人神鼓團隊及各界代表計有100多人參加。
會議由嘉義縣民雄、民和、中埔和大林國中60多位高關懷學生所帶來的鼓藝表演開場。優人神鼓團隊在教育部嘉義縣聯絡處支持下，參與「雲腳計畫」，透過擊鼓、靜心的訓練，達到身心合一正向改變的目的，以「走一天路，打一場鼓」的雲腳方式，用自己的雙腳走過中埔、番路、嘉義市、民雄、新港及太保等鄉鎮，一步一腳印重新認識自己的家鄉，個個展露自信與微笑。
副縣長吳芳銘表示，非常感謝教育部長期對嘉義縣的支持，這一年以來在葉聰謨軍訓督導團隊的努力下，對嘉義縣學生校外安全、毒品防制、校園安定無與倫比的貢獻，特別在他們的努力下，這些學習中後段的孩子有了被看見、被肯定的機會。
國教署林良慶組長指出，燈會的反毒專區作品，都展現了反毒健康的意象，在吸引民眾停留佇足觀賞，發出會心一笑擺個開心的姿勢與這些花燈合影留念的當下，其實就已經在潛移默化中做了最好的反毒教育宣導，反毒的工作絕對不能妥協與讓步，才能確保學生安全及校園純淨。