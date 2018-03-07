全球貿易戰山雨欲來 匯率交易員需早早行動 找好掩護

市場的擔憂在於，美國總統川普計畫課徵鋼鋁關稅，可能引發報復行動，拖累全球經濟成長。歐盟先前已經表態，要是真的開徵關稅，會針對美國標誌性商品祭出懲罰措施。科恩 (Gary Cohn) 周二請辭更增投資人的憂心，日元大漲，墨西哥披索及加元重挫。

據《彭博》報導，周三市場一些基金經理已經湧入日元這類傳統避險貨幣，部分開始削減外匯曝險部位，即使認為這波貿易戰不會擴大的人，也在做避險以防萬一。

在外匯市場上，投資人看到有貿易戰跡象時，絕對不會「以不變應萬變」，靜觀事態發展，而是早早付諸行動，先找好掩護，再來談賺錢。

該賣就賣

Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Gene Tannuzzo 表示，外匯市場是種小而銳利的東西，一些小小的曝險，就可能帶來巨大的影響，因此，愈來愈多經理人不會太過鐵齒，主因在這與外匯曝險相關。

日元為傳統避險貨幣 (圖表取自彭博)

交易員初步的反應會是增持日元部位，也少部分增加對瑞郎的投資，這是長期以來的避險貨幣。在上周川普表明會課徵關稅後，日元就漲到 2016 年以來新高，美國股市也在上周下跌，公債殖利率降低，因為投資人轉向風險較低的資產。

對 Tannuzzo 來說，對於可能進入貿易戰的貨幣，就要早早出場。去年，他就預料北美自由貿易協定 (Nafta) 的談判可能充滿火藥味，而削減墨西哥披索和加元部位。他說，這是他們一段時間以來，首度沒有加元及墨西哥披索曝險，最重要的原因就是貿易談判。

在川普把關稅用來做為 Nafta 談判籌碼後，加元本周已跌至去年 7 月以來最低。由於美方透露的消息顯示，政府正考慮對來自中國的進口產品廣泛課稅，已經擴大他國「以牙還牙」的風險。

思考贏家與輸家

另一些人試圖下注，在貿易紛擾中全球經濟仍能擴張。

GAM (U.K.) Ltd. 基金經理 Adrian Owens 希望能找到可對抗暫時波動的貨幣，他選擇了挪威及瑞典，前者因為它看起來便宜，而且有足夠的經濟實力。他表示，為了防止克朗下滑的風險，而貿易戰也可能削弱全球經濟成長及對挪威石油的需求，他也利用日元部位來避險。

渣打銀行美洲區經濟研究部主管 Mike Moran 則認為，全球產量下降和風險偏好下降，也會威脅到新興國家的貨幣。Moran 指出，這類貿易戰無法給新興市場提供正面的環境，這些國家對全球貿易更為敏感，因此任何可能的傷害，都會造成不利影響。