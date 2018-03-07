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宇瞻去年EPS 4.02元創新高 看好DRAM未來

鉅亨網2018/03/07 18:50
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記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 去年每股純益 4.02 元，創上市來新高，今 (7) 日舉辦法說會，總經理張家騉分析今年記憶體市況指出，DRAM 在未來兩季將持續供不應求，預期 NANDFlash 可望在第 3 季供需平衡；他表示，宇瞻積極布局人工智慧及物聯網，今年成長將來自物聯網、工控市場需求及消費性電競產業快速發展。

宇瞻去年營收 100.43 億元，年增 47.22%，稅後純益 4.05 億元，年增 16%，每股純益 4.02 元，董事會通過擬配發 2.6 元現金股利，以今日收盤價 39.8 元計算，殖利率 6.54%。

張家騉表示，隨著物聯網升溫，帶動相關智慧應用動能包括 AI 技術、工業聯網、自駕車、無人機及感測技術應用等逐漸升溫，除了雲端應用服務的記憶儲存需求，端點應用因為數據準確性與安全性要求，邊緣儲存也在逐漸發酵，推升記憶儲存容量需求。

張家騉預期，今年記憶體市場仍然延續去年供不應求局面，NAND 市場供應上下起伏較大，他說，未來 2 季整體 DRAM 市場供給持續短缺，伺服器記憶體從去年 1 月以來價格持續上漲，行動記憶體則較受季節性因素影響，目前較淡，預期第 3 季將會上升，今年各領域的 DRAM 市場狀況不同；NAND Flash 上半年受手機季節性調整的影響，預計第 3 季市場供需回復平衡。

張家騉表示，去年 DRAM、NAND 雙漲，宇瞻則採取客戶讓利策略擴大營收規模及增加客戶，因此去年營收年增 47.22%，不過在毛利率部分則是年減 4 個百分點，毛利率下滑至 13%，今年將會有不同的策略，將以提升毛利率為主。

張家騉表示，2 年前就積極布局 AI 人工智慧、IoV 車聯網、IIoT 工業物聯網應用解決方案，除了工控儲存產品已獲全球知名大廠物聯網指定專用外，智慧應用解決方案也與多家大廠進行合作中。

他強調，未來除持續強化全球銷售戰略布局，技術支援也是戰略布局相當重要的一環，同時將持續引進記憶儲存架構硬體與韌體、及物聯網相關工程技術人才，滿足工控、人工智慧及物聯網市場多元應用需求；今年除了穩定貨源外，成長動能將會來自物聯網效應、工控市場強烈需求、及消費性電競產業快速發展。

宇瞻日 K 線圖
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