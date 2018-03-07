NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈藍女力爆發　女選將7比0完封綠行草書法　賴逸白仍存赤子之心跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

軟板廠備貨積極 亞電、新揚前2月營收均較去年同期成

鉅亨網2018/03/07 18:45
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 漲價，推升軟性銅箔基板 (FCCL) 的單價上揚，軟板廠今年以來搶備貨動作更為積極，包括台虹 (8039-TW)、亞電 (4939-TW) 及新揚 (3144-TW) 今年前 2 月產品營收均較去年同期成長，其中亞電前 2 月營收年增 18.16% 表現最可觀。

亞電今 (7) 日公布 2 月營收 7914 萬元，月減 47.6%，年減 16.29%，前 2 月營收為 2.3 億元，年增 18.16%，主要在於今年 2 月農曆新年假期，工作天數明顯減少造成 2 月營收下滑。

亞電主管指出，受惠主力客戶手機及筆電產品都推出新機種，並成功切入無線充電等新功能，營運穩步成長，同時軟性印刷電路板去年起市況回溫，漲價效益逐步顯現，因此，第 1 季營運可望維持年成長表現。

亞電也看好 5G 發展趨勢，快速傳輸將大量應用於物聯網、車聯網等終端應用，該公司積極開發特殊接合材料並送樣測試，若成功認證打入供應鍊，將成為新的成長動能，今年營運可望逐季攀升。

台虹 2 月營收達 5.2 億元，月減 35.61%，年減 28.23%，今年前 2 月營收 13.27 億元，年減達 11.2%。其中，前 2 月台虹電子材料事業營收為 10.68 億元，較去年同期增加 28.85%。 

新揚公布 2 月營收 1.4 億元，月減 31.38%，年減 15.25%，累計前 2 月營收為 3.43 億元，年增率也達 8.01%。

由於 FCCL 材料包括 PI 及銅箔兩項原料今年以來市場供需出現缺口，造成價格走揚，也反映在 FCCL 報價上，軟板唯恐 FCCL 進一步攀升，出現提前補貨潮，推升 FCCL 廠在首季淡季中，FCCL 產品銷售出現較去年同期成長。

台虹日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台虹新揚亞電headline
〈研華法說〉啟動全球佈局 ...宇瞻去年EPS 4.02元...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan