高階管理層納責任制 國發會14日討論

（中央社記者陳政偉台北7日電）台北市美國商會公布2018年商業景氣調查，近9成受訪者認為對高階管理階層應採責任制。國發會回應，預計3月14日邀集外國商會、國內工商團體及相關部會研商，再向勞動部提案。

勞動基準法修正案3月正式上路，台北市美國商會今天發布「2018年商業景氣調查」指出，受訪會員企業相當肯定這次勞基法修改，但這次調查中仍有近半數受訪者認為勞基法新修條文缺乏彈性，近9成的受訪會員認為，台灣政府應該對專業人員與高階管理階層採取更彈性的機制，可不適用打卡及限制工時規定。

針對美國商會關切事項，對於薪資達一定水準的高階管理階層應採責任制，國家發展委員會預計在3月14日邀集外國商會、國內工商團體及相關部會進行研商後，再向勞動部提案。