影／林義傑：「堅持下去」就是心中唯一的堅持

「稻江名人講座」，今(7)日特別邀請林義傑以「自我探索、超越顛峰-新世界、新極限」為題，在座無虛席，且多人站立旁聽的視聽教室舉行；林義傑主張新世界新極限的內涵為「興趣」、「快樂」、「勇氣」、「講信用」、「反省自己」、「學習」、「溝通」、「團隊」、「彈性」與「意志力」，並說明「意志力可以貫穿一切」；完美的人生必需要有「事業」、「家庭」、「愛情」、「健康」、「友情」與「承諾」；林義傑說，決定要做一件事情後，為了不讓自己後悔，就是一定要堅持下去，「堅持下去」就是心中唯一的堅持。

稻江科技暨管理學院為培養學生宏觀的視野與獨立思考的能力，並能藉助他人成功的經驗傳承，進一步完成學以致用與終身學習之目標。7日下午特別由學校聘請知名「超馬」運動員林義傑董事長蒞臨「稻江名人講座」，與稻江師生面對面，分享他建立自己的長跑王國，及運動事業成功的寶貴經驗。

林義傑擁有「世界三大極地賽」的完賽經驗，且獲得優秀成績。他曾經參加的世界級知名比賽，包括2002年「撒哈拉沙漠七天六夜橫越賽」奪得第12名，是亞洲選手歷年最高名次者；每年挑戰世界知名馬拉松比賽，包括2003年「中國大戈壁七天六夜超級馬拉松賽」第3名、2004年「智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」冠軍、2004年「亞馬遜叢林七天六夜超級馬拉松賽」第2名、2005年「埃及撒哈拉超級馬拉松賽」第2名、2006年「南極冰原超級馬拉松賽」第3名、2006年「世界四大極地超級馬拉松巡迴賽」總冠軍及2008年「磁北極冒險挑戰賽」第三名，是一位以踐履夢想與「堅持下去」實際行動的成功者。



▲超馬林義傑董事長分享成功經驗，座無虛席。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.07)

林義傑在講座中分享，他如何藉由跑步去認識全世界，也讓全世界藉由跑步認識他。他說，參加的「超級馬拉松」（簡稱「超馬」），實際上並沒有一個正式的名稱，ㄧ般以賽跑距離大於正規馬拉松距離的長跑競賽稱為「超級馬拉松」；自己到沙漠地區參加運動賽事後，發現水資源的重要性，因此藉由推動運動賽事，呼籲重視水資源問題，目前每年都會在東南亞捐一口井，以身作則的帶動企業同仁一起參與珍惜水資源及環境護保的推動。

林義傑本著不斷學習、不斷挑戰的冒險精神，除了分享在事業穩健發展外，雖然已具中正大學、台灣大學雙碩士，今年也將繼續進入政治大學法研所深造，向專業領域取經深造，因為過去在碩士班的學習歷程，對自我和事業有極大的幫助與成長，所以鼓勵同學要不斷學習，提升自我的視野與解決事情能力。

稻江張淑中校長以身作則的帶頭提問題，請教林義傑講師，並於結語時指出，我們聽到林義傑董事長精彩的講演，了解人生要如何因應挑戰，我們稻江全部的師生腳步不能停，需要不斷的、持續努力進步、成長，人生的道理都一樣，端看自己的意志、端看自己有没有面對挑戰，誠如林義傑董事長講的，第一要有博大精深的意志力，第二要用對方法，所以林董不斷的追求相關的知識，不斷的成長自己與處事的能力，非常精湛與啟人深思。