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娛樂

明星家長花大錢送孩上學　4歲星二代卻惡夢連連

記者吳維書／台北報導2018/03/07 19:00
▲楊皓如曾送4歲兒上明星幼稚園。（圖／中天提供 , 2018.3.7）
▲楊皓如曾送4歲兒上明星幼稚園。（圖／中天提供 , 2018.3.7）

藝人侯昌明、名嘴楊皓如在9日播出的中天節目《麻辣天后傳》，大聊「公立私立那個好？明星小孩的教育花費大公開」主題，侯昌明每學期花30多萬元在一對兒女的教育費，楊皓如則透露送4歲兒上一個月學費高達3萬元的明星幼稚園，沒想到孩子卻性情大變，甚至惡夢連連。

楊皓如受朋友影響，原本選擇讓兒子就讀大直的明星幼稚園，該幼稚園家長大多來自上流社會，但她發現原本多話的兒子突然變安靜，也不回答有關學校的任何問題，她心疼地說：「我兒子怎麼變成這麼自閉？」兒子甚至半夜也睡不好，睡夢中還會嘟嚷「不要」、「對不起」，後來才得知學校老師要求孩子學九九乘法，當時兒子才4歲，她向老師反映太早學，老師竟說：「現在時代不一樣了，很多小孩都會背，你這樣兒子會跟不上。」她後來選擇讓兒子念公立學校，從此之後，兒子每天上課都很開心，個性也變開朗。


▲侯昌明每學期花30多萬元在一對兒女的教育費。（圖／中天提供 , 2018.3.7）

侯昌明表示自己是「私立派」，兒子當初念公立學校，念書態度比較鬆散，轉到私立學校後，雖然課業比較吃重，但對兒子是種磨練，他也發現老師很關心學生，會留意學生的一舉一動。至於女兒，侯昌明笑說：「一定會讓她念私立，要保護好，怕她被把走。」他提及兒子目前讀私立小學六年級，女兒讀私立國中二年級，一對兒女一學期花費約30多萬，讓在場來賓聽了驚呼連連，主持人利菁則稱讚他，「侯昌明很節省，但為了家庭很願意付出。」

關鍵字麻辣天后傳楊皓如侯昌明利菁私立學校明星學校
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