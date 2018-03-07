明星家長花大錢送孩上學　4歲星二代卻惡夢連連

藝人侯昌明、名嘴楊皓如在9日播出的中天節目《麻辣天后傳》，大聊「公立私立那個好？明星小孩的教育花費大公開」主題，侯昌明每學期花30多萬元在一對兒女的教育費，楊皓如則透露送4歲兒上一個月學費高達3萬元的明星幼稚園，沒想到孩子卻性情大變，甚至惡夢連連。

楊皓如受朋友影響，原本選擇讓兒子就讀大直的明星幼稚園，該幼稚園家長大多來自上流社會，但她發現原本多話的兒子突然變安靜，也不回答有關學校的任何問題，她心疼地說：「我兒子怎麼變成這麼自閉？」兒子甚至半夜也睡不好，睡夢中還會嘟嚷「不要」、「對不起」，後來才得知學校老師要求孩子學九九乘法，當時兒子才4歲，她向老師反映太早學，老師竟說：「現在時代不一樣了，很多小孩都會背，你這樣兒子會跟不上。」她後來選擇讓兒子念公立學校，從此之後，兒子每天上課都很開心，個性也變開朗。