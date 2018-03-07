彰化院檢互槓未落幕 台中高分院再發回聲押案

案件經台中高分院2月13日將原裁定撤銷發回後，22日再經彰化地方法院裁定駁回檢察官羈押聲請，諭知以9萬元具保、限制住居、出境及出海，並應每日上、下午到轄區派出所報到。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，吳姓男子涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等案件，今年2月經彰化地方法院檢察署檢察官聲請羈押禁見，被彰化地院法官駁回，諭知新台幣3萬元交保、限制住居，檢察官不服提起抗告。

（中央社記者蘇木春台中7日電）吳姓男子涉違兒少法案件被檢察官聲請羈押，彰化地院諭令交保，檢察官不服抗告，經台中高分院發回，彰化地院仍諭令交保，檢察官仍不服而抗告，台中高分院認為有再審餘地，今天再裁定發回。

但檢察官不服再提起抗告，台中高分院合議庭審判長姚勳昌、陪席法官許冰芬、受命法官王邁揚，7日再做出原裁定撤銷，發回彰化地方法院審理。

合議庭認為，吳男有多次對未滿14歲女子或未滿16歲女子猥褻行為，且恐嚇危害安全事實，且現今網際網路發達、電子通訊設備普及，未滿16歲男女在使用上也相對普及，案件不能因吳男坦承犯行，相關證物扣案，就沒有湮滅證據、勾串證人，或再次犯案的可能。

法官審酌，吳男涉及兒少相關案件多達62次，無法排除有逃亡、滅證疑慮，原審法院於發回後僅提高具保金額、並限制住居、出境出海及每日上、下午至轄區派出所報到，不足以防止被告再犯或湮滅證據、勾串證人暨防免被告逃亡。

為確保事後訴訟程序能順利進行，並確保證據存在與真實，被告有無羈押必要，有再調查審酌餘地。（編輯：李錫璋）1070307