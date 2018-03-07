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金介壽：市長初選是「3億警長」對上「3月罪犯」

記者陳志仁／新北報導2018/03/07 21:57
▲前新北市議員金介壽強調，這次的市長初選是「3億警長」對上「3月罪犯」，要討回公道。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.07）
▲前新北市議員金介壽強調，這次的市長初選是「3億警長」對上「3月罪犯」，要討回公道。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.07）

前新北市議員金介壽今（7）日完成國民黨新北市長初選的登記後，語出驚人的表示，看到台灣漁船出海釣魚時遭日方海警船追逐噴水，內心百感交集；若他當選市長後，將僱請美國、法國、非洲等國組成海上傭兵船，維護漁民的權益。

金介壽指出，2004年的319槍擊案，「沒有真相、沒有總統；子彈會轉彎、世界都在笑」，從2004年起在服務處掛沒有真相、沒有總統的標語5年多；反問侯友宜如果是好的警長，應該好好保護總統的安全，沒想到（讓總統）挨2顆子彈，如果是好的警長的話，槍擊案應該早就破案了。

金介壽說，為抗議2顆子彈讓陳水扁篡奪總統大位，他被判刑3個月，這次的市長初選是「3億警長」對上「3月罪犯」，他要討回公道，這絕對不是藍綠的問題，是非對錯的問題；這次公開參選新北市長是來討公道，認為連戰、宋楚瑜是2004年的直接受害者，南部邱毅、北部的他，則是間接受害者，因為他們2人都被判刑。

金介壽認為，22年前他是第一個登上釣魚台、插上國旗的人，前幾天看到台灣的漁船，遭日方的海警船從日本領海追到中華民國領海，幸虧有海巡的艦艇幫忙；因此，若他能當選新北市長，要組海上的保全保護漁民，由地方政府編列預算，僱請美國、法國、非洲等國組成海上的傭兵船，維護漁民的權益。

關鍵字金介壽侯友宜319槍擊案陳水扁
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