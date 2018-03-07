廖金順捐3輛交通車 托老接送更便利

他受訪時表示，兒子廖榮清告訴他，新北市府推動公共托老中心服務長輩，但偏遠地區需要交通接送。公共托老中心只有萬里、金山、石門托老中心沒交通車。

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市板橋埔墘福德宮主委廖金順今天捐3輛行動服務車，提供偏區萬里瑪鋉、金山金包里及石門老梅公共托老中心接送年邁長輩。長輩開心表示，以後去托老、復健都沒煩惱了。

廖榮清目前擔任新北市果菜公司董事長，他說，向父親轉達社會局長張錦麗的需求後，廖金順答應捐贈。不過，原以為是捐贈1輛，後來父親才知要3輛，因廟方資源預算有限，因此父親只好再自掏腰包一口氣捐3輛行動服務車。

福德宮銜牌「有求必應」，廖金順被鄰里稱讚「有應公」。他曾捐贈復康巴士給新北市，也自掏腰包資助埔墘國小新台幣100萬元成立電腦班，八仙塵爆及九二一集集地震時也捐款賑災。

新北市長朱立倫代表受贈表示，新北市5年前開始推動老人共餐、公共托老等系列照顧老人福利政策，讓銀髮長輩可以在地安老、健康樂活，失智失能長輩白天可以到社區托老受照顧，晚上再回家團聚。

朱立倫說，偏區長期照顧服務人力及交通都比較不方便，非常感謝埔墘福德宮的愛心，尤其是廖金順無私捐獻，讓偏區長輩更有福。

市府社會局長張錦麗、金山區長陳國欽、石門區長吳嘉榮、萬里區長謝文祥、介惠社會福利慈善基金會執行長施欣錦，帶著長輩受贈。（編輯：李錫璋）1070307