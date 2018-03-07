陳鴻文瘦一圈站先發 葉總另點名陳仕朋

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）中職富邦悍將隊陳鴻文春訓狀況佳，減重有成，瘦了約7公斤，今天熱身賽先發出賽。總教練葉君璋表示陳鴻文開季在先發輪值沒問題，也點名新秀陳仕朋今年在一軍的時間可能不少。

陳鴻文今天與亞運中華成棒培訓隊熱身賽，先發投4局被敲6支安打，投出1次三振，失掉3分（2分責失分）。他表示，他用比較輕鬆的方式投，主要在調整控球，前兩局被打比較多安打，是直球、變化球還沒能控制到自己想要的位置。

陳鴻文後兩局控球慢慢到位，本來設定投4局或80球，4局投完用不到60球，也進牛棚補足投球數，總計今天出賽加牛棚約投90球。