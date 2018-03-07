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中央社

陳鴻文瘦一圈站先發 葉總另點名陳仕朋

中央社2018/03/07 18:54
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯高雄7日電）中職富邦悍將隊陳鴻文春訓狀況佳，減重有成，瘦了約7公斤，今天熱身賽先發出賽。總教練葉君璋表示陳鴻文開季在先發輪值沒問題，也點名新秀陳仕朋今年在一軍的時間可能不少。

陳鴻文今天與亞運中華成棒培訓隊熱身賽，先發投4局被敲6支安打，投出1次三振，失掉3分（2分責失分）。他表示，他用比較輕鬆的方式投，主要在調整控球，前兩局被打比較多安打，是直球、變化球還沒能控制到自己想要的位置。

陳鴻文後兩局控球慢慢到位，本來設定投4局或80球，4局投完用不到60球，也進牛棚補足投球數，總計今天出賽加牛棚約投90球。

明顯瘦了一圈的陳鴻文表示，有想要練得結實一點，投起球來感覺更輕鬆，去年體重約94、95公斤，目前減重到87公斤左右。

悍將隊兩名比較晚加入的洋投伍鐸和布魯斯，都已經開始進牛棚，伍鐸進度比較快，已經在牛棚練投2次，在官辦熱身賽前，兩人應都能在自辦熱身賽中出賽。

對於悍將隊新球季先發投手布局，總教練葉君璋表示，除洋投外，陳鴻文、黃亦志確定放在先發，林政賢進度比較慢，不確定開季能否趕上；至於陳明軒因為臀部不明原因不適，目前還沒有照先發投手的方式調整，就算上到一軍，本季應該也是讓他中繼出賽。

葉君璋特別點名20歲新秀投手陳仕朋春訓狀況佳，直言「他今年在一軍時間可能不少，在一軍就是會讓他先發」，但也提到：「他的調整狀況和技術層面已經可以、年紀還不行」，這會是一大考量的點，因為年紀影響經驗和心態的調整，需要再觀察。（編輯：黃瑞弘）1070307

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