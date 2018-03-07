破盤！相揪來去花蓮玩　飯店住宿每晚最低500元

交通部觀光局為重振花蓮觀光，舉辦「 3355 」旅宿活動，自由行旅客每人最多補助住宿費 500 元。當地飯店業者響應活動，與航空業者一起推出優惠促銷，折抵觀光局補助後，住宿費每人每晚最低 500 元，入住指定飯店，加購花蓮來回機票只要 1,500 元。

花蓮福容飯店即日起到 6 月 22 日推出優惠專案，指定家庭房型每晚 2,999 元，每房最多可入住 4 人，連續住宿 2 晚並扣除補助後，每人每晚平均只要 500 元， 3 月底前入住還可升等海景家庭客房。

即將迎接螢火蟲季的大農大富平地森林園區，鄰近的花蓮理想大地也有「一人一宿 三天兩夜愛花蓮」專案，平日每人每晚 2,018 元起，可享自助早餐及飯店免費設施，另外還可折抵觀光局補助。