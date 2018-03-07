破盤！相揪來去花蓮玩　飯店住宿每晚最低500元

交通部觀光局為重振花蓮觀光，舉辦「 3355 」旅宿活動，自由行旅客每人最多補助住宿費 500 元。當地飯店業者響應活動，與航空業者一起推出優惠促銷，折抵觀光局補助後，住宿費每人每晚最低 500 元，入住指定飯店，加購花蓮來回機票只要 1,500 元。
花蓮福容飯店即日起到 6 月 22 日推出優惠專案，指定家庭房型每晚 2,999 元，每房最多可入住 4 人，連續住宿 2 晚並扣除補助後，每人每晚平均只要 500 元， 3 月底前入住還可升等海景家庭客房。
即將迎接螢火蟲季的大農大富平地森林園區，鄰近的花蓮理想大地也有「一人一宿 三天兩夜愛花蓮」專案，平日每人每晚 2,018 元起，可享自助早餐及飯店免費設施，另外還可折抵觀光局補助。
華信航空為協助振興花蓮觀光旅遊，推出一系列花蓮特優惠行程，即日起至 4 月 30 日，訂購翰品酒店、太魯閣晶英酒店、福容飯店， 2 人成行每人 2,999 元起，入住有熊的森林加購花蓮來回機票只要新台幣 1,500 元。
配合政府花蓮觀光對團體的補助方案， 20 人以上團體，華信航空與捷利旅行社合作推出團體花蓮 3 天 2 夜行程，每人 2,999 元。內容包含花蓮來回機票、花蓮住宿 2 晚含早餐、半日遊、晚餐一次。