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中央社

康寧擴大在台投資 強化亞洲客戶應用支援

中央社2018/03/07 18:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北7日電）全球顯示玻璃領導廠商美商康寧公司今天宣布擴大在台研發投資，透過擴建康寧亞洲玻璃技術中心，將結合在地科學家與工程師，強化亞洲地區客戶的產品應用支援。

康寧亞洲玻璃技術中心總監汪憶春表示，康寧亞洲玻璃技術中心是總公司以外，唯一具備相同水準建置的應用技術實驗室，實驗室隔壁的會議室提供客戶直接參與，共同討論產品開發方向，如何把玻璃產品設計在客戶產品的機構件上，並可就近到實驗室驗證。

汪憶春強調，康寧提供亞洲各大手機品牌與供應鏈廠商服務，共同開發產品，並實際驗證，康寧新竹的實驗室重研究，台北的實驗室重開發新產品，屬於創新的不同階段。

她說，康寧投資的工廠中，除了與三星在韓國設立的顯示玻璃廠之外，就屬台灣台中的顯示玻璃廠最大。

康寧表示，2011年成立的「康寧亞洲玻璃技術中心」，至今累計在台投資金額達1300萬美元（約新台幣3.8億元），本次擴建實現康寧持續投資台灣的承諾，希望連結康寧全球研究、開發、工程（RD&E）資源，擴展亞洲玻璃技術中心的客戶技術支援，並以台灣為基地，為客戶進行開發、測試與優化產品，提升台灣產業的創新與競爭力。

台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱表示，康寧是台灣布局最完整的外商之一，除了兩座玻璃基板工廠外，康寧研發中心與康寧亞洲玻璃技術中心的擴建，讓康寧從基礎研發、技術發展到生產製造，能全方位地支援台灣科技產業發展。（編輯：楊玫寧）1070307

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