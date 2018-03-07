康寧擴大在台投資 強化亞洲客戶應用支援

（中央社記者潘智義台北7日電）全球顯示玻璃領導廠商美商康寧公司今天宣布擴大在台研發投資，透過擴建康寧亞洲玻璃技術中心，將結合在地科學家與工程師，強化亞洲地區客戶的產品應用支援。

康寧亞洲玻璃技術中心總監汪憶春表示，康寧亞洲玻璃技術中心是總公司以外，唯一具備相同水準建置的應用技術實驗室，實驗室隔壁的會議室提供客戶直接參與，共同討論產品開發方向，如何把玻璃產品設計在客戶產品的機構件上，並可就近到實驗室驗證。

汪憶春強調，康寧提供亞洲各大手機品牌與供應鏈廠商服務，共同開發產品，並實際驗證，康寧新竹的實驗室重研究，台北的實驗室重開發新產品，屬於創新的不同階段。