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中央社

鄭文燦：一家親不會動不動說武力

中央社2018/03/07 18:58
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者林克倫桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天表示，兩岸在政治上或有差異，但要交流就不講壞話、作朋友就多看優點。對「兩岸一家親」，他直言：一家親不會動不動就說「不排除用武力解決台灣問題」。

桃園市政府今天與多維傳媒合辦「新的兩岸關係」論壇，市長鄭文燦在回答多維TW月刊總策劃于品海詢問時，做出上述表示。

對於兩岸城市間交流，鄭文燦表示，桃園市政府與大陸間的民間交流還算順暢，但大陸單方面設下的障礙仍較多。他以泛藍8縣市旅遊為例指出，此為政治掛帥的交流策略，畢竟藍營8縣市也有「綠色選民」，此作法令人難以理解。

鄭文燦指出，「坦白講，大陸的許多城市也有值得學習的價值」，例如上海虹橋機場樞紐站就值得參考。他表示，兩岸在政治上或許互有差異，但就城市治理，確實有互相學習之處，「這對台灣不是壞事」。

至於兩岸城市交流的政治表態，鄭文燦認為，兩岸交流只要常態化，就不會出現為了辦論壇，還要在大陸媒體面前「看著稿子、一字一句的唸」的問題。

他強調說：「我覺得兩岸之間沒有必要這樣子，交流就交流、作朋友就作朋友，要友善就採取友善態度，只要一致就好，要交流就不要講壞話，要作朋友就不要老是看對方缺點，要多看優點。」

對此「作朋友」觀點，于品海立刻接問：「那是兩岸一家親嗎？」鄭文燦也立刻回應說：「一家親，就不會說，不排除用武力來解決台灣問題！」

針對大陸出台的「31項惠台措施」，鄭文燦認為，其背後意涵代表習近平放棄利用台灣代理人、包括藍色代理人來爭取台灣民心的作法，也代表中共放棄與國民黨結盟為主要對台統戰的手法。

但他也指出，惠台31項措施也反映出另一種思維，即以前強調容許兩岸存在制度性差異，現則改成以中國為主，希望台灣能夠融入，此凸顯中國的自信，但有無吸引力，目前看不出來。

至於如何理解中國大陸，鄭文燦表示，中國崛起是個複雜議題，作為一個台灣人，要對中國有正確的評價，不要高估、也不要低估，中國大陸充滿機會、也充滿風險，政治與經濟處在不平衡狀態，此模式能否成功，還是未定數。（編輯：朱建陵）1070307

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