綠電再生明起IPO前現增競拍 3/28上櫃掛牌

綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月 28 日上櫃掛牌，該公司上櫃前辦理現金增資發行新股 5435 張，其中 3696 張採競價拍賣，競價拍賣底價為 13.52 元。綠電再生的上櫃前競價拍賣作業將在明 (8) 日起至 12 日，並在 3/14 開標。綠電再生今天在興櫃的最後成交價為 24.5 元。

綠電再生目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。

綠電再生已公布 2 月營收為 4735 萬元，月減 26.96%，年增 8.58%，累計前 2 月營收 1.12 億元年增 29.63%；綠電再生繼廢家電與廢資訊產品的處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。