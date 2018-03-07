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〈京城銀法說〉市場波動股債布局難度增 今年投資會掌

鉅亨網2018/03/07 19:11
鉅亨網 / NOWnews
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今年金融市場波動大，京城銀 (2809-TW) 今 (2018) 年金融資產布局上，將掌握一大原則，京城銀董事長戴誠志表示，若市場因恐慌因素造成價格下跌，京城銀就會進場加碼，若價格上漲則會調整部位，整體來看，基本投資部位會持續持有。

京城銀財務部協理吳至人表示，去年股票投資均放在交易部位，已實現獲利包含股息收入共 13 億元，今年估計股票投資水位將維持在 50 億至 60 億間；至於債券部分則是 5 成放在交易部位，去年債券已實現投資獲利近 3 億元，國內公債未實現 2 億元。

觀察京城銀去年債券投資部分，國內債券投資平均收益率從 2016 年的 2.97%，大幅增加至 5.45%，海外債券平均收益率則有 5.54%；若進一步觀察海外債券投資類型，以公共事業占 18% 最多，其次為原物料 15%。

展望今年投資配置，戴誠志表示，投資海外債並沒有特定的投資族群，主要看標的物本身的信用狀況、收益率，而今、明年約有 1 億美金債券到期，隨著長債利率的提升，估計可以選擇的標的將會更多。

至於投資策略上則會掌握一個大原則，戴誠志說，去年基期較高，若市場恐慌因素造成價格下跌，京城銀就會進場加碼，若價格上漲則會調整部位，整體來看，基本投資部位會持續持有。

此外，金融市場波動大，戴誠志表示，今年投資操作會比較無奈一點，必須精打細算，由於京城銀海外債券以美元為主，目前看好美國景氣持續向好，惟面臨面臨減稅、川普政策不確定性，不過，可安心的是，聯準會新任主席上台沒多久，估計未來 4、5 個月貨幣政策不會有太多動作，投資上可稍微喘一口氣。 

至於台灣市場部分，戴誠志說，目前京城銀持有國內債券逾 300 億元，他認為，央行新任總裁剛上任沒多久，今年要大幅調升利率機率可能性很低。

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