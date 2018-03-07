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貿易戰、利率升.. DoubleLine投資長：現

鉅亨網2018/03/07 19:10
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《Zerohedge》報導，新債券之王、華爾街億萬富豪岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 旗下對沖基金 DoubleLine，最新發表言論指出，美股現在出現些許恐慌，再加上美債殖利率攀升，種種場景確實像極了 1987 年的美國股災前夕。

對沖基金 DoubleLine 首席投資長 Jeffrey Sherman 近日表示，從目前的市場狀況來看，美股出現修正、美債殖利率上揚、貿易戰、美元弱勢、聯準會 (Fed) 主席換人等，都與 1987 年所發生的事件雷同。

1987 年 10 月 18 日，時任美國財長貝克 (James Baker III) 在電視專訪上揚言，若德國聯邦不願意降低利率，那麼美國將考慮放手讓美元繼續下跌。此言一出，隔日早晨港股率先暴跌，隨後美股開盤之後延續跌勢，引爆 1987 年股災的「黑色星期一」。

1987 年 10 月 19 日晚，時任美國總統雷根 (Ronald Reagan) 立即召回在西德訪問的貝克和 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan)，共同召開緊急會議，隨後葛林斯潘即發表了歷史性的重大談話，承諾 Fed 將履行中央銀行之職務，保證金融體性「流動性無虞」。

而為何市場許多經濟學家皆警示，當前市況與 1987 年相似呢？

主要原因是，1987 年的美國經濟與現今狀況亦是十分相似，當時美國經濟並未出現顯著衰退，且時任美國總統雷根 (Ronald Reagan) 也是透過減稅政策刺激民間消費，期待透過實體經濟的消費力量帶動企業獲利，進而刺激美國經濟上行。

Jeffrey Sherman 亦表示，去年九月開始川普稅改，已令債市更相信未來的通膨趨勢將持續上行，債市正在經歷「重定價」的過程，在川普稅改、財政赤字擴大、美國經濟增長的場景下，Jeffrey Sherman 預期美債殖利率仍將進一步走高。

「我們在談論 Fed 的資產負債表，也在談論赤字的擴大、談論政府收入的減少，請大家不要忘記，減稅絕對不是免費的。」Jeffrey Sherman 說道。

Jeffrey Sherman 預計，十年期美債殖利率將繼續維持上行趨勢，上看 3.25% 至 3.50% 之間。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)
十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)
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