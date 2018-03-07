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中央社

面對中國崛起 學者：需超越選舉週期束縛

中央社2018/03/07 19:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北7日電）面對中國崛起和聲稱擁有台灣主權，學者認為，「不是把國民黨選下去，台灣就沒事了。」面對中國，台灣要思考如何超越選舉週期的束縛，不然無法處理這麼大的歷史議題。

台灣研究基金會今年成立30周年，在3月份舉行3場系列論壇，今天下午舉行第一場論壇，主題為「台灣主體性-從政治、歷史、文化、族群到兩岸關係的回顧與前瞻」。

應邀出席的中央研究院社會學研究所副研究員吳介民指出，台灣獨立的意義在過去30年來差距已經非常大，30年前剛解嚴，那時候談台獨是比較內向性的，大家討論的是如何擺脫過去威權戒嚴陰影、怎麼處理外來政權問題，當時台灣獨立是一條路徑。

吳介民說，經過這30年無數次民主選舉和政黨輪替，不少學者提出中華民國台灣化的議題，現在台獨的意義是在處理對外關係，談到國際關係就會碰觸到中國關係，大家討論的是怎麼讓台灣具有法理的國家地位，不再只是事實上獨立國家地位，以及要怎麼擺脫中國對台灣的干預。

吳介民指出，總統蔡英文上任後，中國因素的作用又有新的面貌，最近比較清楚的是特別著力在青年政策，以及31項惠台措施，仔細看內容，就是用商業模式作統戰，擺明是在作統戰工作，基本上訴諸商業動機。

吳介民認為，中國因素現在既然有進化版正在台灣發功，台灣怎麼應對中國影響力也需要進化，台灣已經是開放民主選舉的社會，政治週期很短，政治人物面對這些議題會比威權政治的國家更難。

吳介民指出，「不是把國民黨選下去，台灣就沒事了。」面對中國，台灣要思考如何超越選舉週期的束縛，不然無法處理這麼大的歷史議題。

吳介民也說，台灣要認識中國，中國的變化和不變很多，從更大尺度來看，中國很多東西不變，例如打破國家主席的任期制，就充滿傳統中國的認同。

他也說，中國目前提倡「中華民族的偉大復興」，這是比較好聽的講法，若用學術用語就是「中華帝國正在重建」，習近平給自己的使命就是「帝國重建」，台灣面對中國帝國重建所帶來的威脅、影響，「社會抵抗（Social Resistance）」才正要開始。（編輯：李信寬）1070307

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