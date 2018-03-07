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中央社

騎車出門迷航2天 7旬男躺倒溪旁獲救

中央社2018/03/07 19:12
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市西港區一名77歲陳姓男子5日下午騎車外出後失聯，警消人員搜尋2天後，在曾文溪畔找到疑似迷路、身體虛弱倒地無法說話的陳男，緊急送醫治療後暫無生命危險。

台南市政府警察局佳里分局在5日晚間接獲陳男兒子報案，指稱陳男在當天下午1時左右騎機車出門後，一直沒有回家，家屬四處找不到人，希望警方協尋。

警方指出，經調閱相關監視器畫面後發現，陳男疑似迷路，在路上轉了幾個圈子後，最後身影出現在西港大橋附近堤防，研判人應該在曾文溪沿岸一帶。連日來發動警力及巡守隊等民力約30餘人，分組分區域展開地毯式搜尋，並出動空拍機協尋。

警方指出，員警今天上午在曾文溪西港大橋以西2公里北岸溪邊的產業道路，發現陳男所騎乘的機車及一隻拖鞋，隨即通知家屬前往確認，並繼續找人。因機車停放於曾文溪畔，擔心陳男有落水之虞，隨即通報西港消防分隊出動船艇實施水上搜尋。

警方指出，搜救人員於下午1時許發現黃男躺倒在溪邊，雖有生命氣息，但相當虛弱、無法說話。家屬獲知消息抵達現場時情緒激動，頻頻向警方道謝。陳男經送往安南醫院治療，發現有輕微脫水、發燒、橫紋肌溶解症等狀況，生命徵象穩定，住進普通病房接受觀察。（編輯：李錫璋）1070307

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