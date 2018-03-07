NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈行草書法　賴逸白仍存赤子之心北台灣最大考古休閒園區動土跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

美力台灣3D車巡演千校 換新裝深入偏鄉

中央社2018/03/07 19:11
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北7日電）導演曲全立的紀錄片「美力台灣3D」去年成為上映紀錄片票房冠軍，今天宣布已持續4年巡演的「美力台灣」3D行動車換新裝，結合更多科技應用邁向第5年，讓台灣美景深入各角落。

「美力台灣」3D行動車截至目前為止，已走過316個城鎮、1190所學校、131間育幼院、老人院等弱勢機構，最遠達離島蘭嶼、金門、澎湖、馬祖，最高達海拔3000多公尺的武嶺，里程數共超過14萬公里，相當於繞地球3圈半，如今3D行動車的外觀也全面換新裝，繼續深入偏鄉。

前總統馬英九今天受邀出席記者會致詞表示，「美力台灣」3D行動車開跑後，現在仍有800多所學校報名排隊，未來還需4年時間才能跑遍，不僅工程浩大，也讓他對於參與人員十分敬佩。

馬英九提到，透過現代科技讓台灣美好事物得以深入偏鄉，面對這樣的成果他深感欣慰，期許新科技能照顧到所有孩子。

今年3D行動車巡迴放映已緊鑼密鼓開跑，曲全立受訪坦言，和頭一年比起來，接下來巡迴壓力更大，「還有852所學校等著我們去」，儘管是甜蜜的負擔，但也感慨會有些偏鄉學校因少子化被併校後消失了。

曲全立提到，原先一週只跑2所學校放映，如今邀約變多，變成一週內要跑9所校園。

他說，一些原本不知道長大要做什麼的孩童，看完影片後激發出許多想法，有孩童甚至對他說以後要當導演，希望把偏鄉居民生活記錄下來讓全世界看到，讓他十分感動，也深信影片具有啟發的作用。

其中令曲全立印象深刻的是，在嘉義山區一所國小巡演時，問全校學生最想去哪裡，沒人說出國或台北101，竟然回答是一家量販店，因為那邊有很多東西，讓他聽了有些難過。

「美力台灣」不但有3D紀錄片，未來更將出版擴增實境（AR）書籍，曲全立說，主要是把電影無法講述完整的部分，透過書本內容滿足大家。他並強調，「『美力台灣』不只是一部電影，還有很多系列」，接下來會運用更多科技整合教育、文化，呈現台灣的美。

3D協會理事長胡幼鳳表示，「美力台灣」靠著曲全立的鏡頭，把將要消失的美景都完整記錄，而3D行動車偏鄉巡演原先只預計跑5年，但過程中曲全立持續開發新的科技影像成果，因此行動計劃不斷擴大，盼未來能吸引更多人一起加入。

今天出席活動的還包括教育部政務次長姚立德、交通部觀光局副局長陳淑慧、前教育部長吳清基、立委陳學聖、蔡培慧、許毓仁、吳思瑤等，一起支持邁向第5年的「美力台灣」3D行動車偏鄉巡演計畫，呼籲各界提供更多的支持和幫助。（編輯：黃瑞弘）1070307

貿協率團拓銷非洲 帶回1...騎車出門迷航2天 7旬男躺...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan