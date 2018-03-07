美力台灣3D車巡演千校 換新裝深入偏鄉

前總統馬英九今天受邀出席記者會致詞表示，「美力台灣」3D行動車開跑後，現在仍有800多所學校報名排隊，未來還需4年時間才能跑遍，不僅工程浩大，也讓他對於參與人員十分敬佩。

「美力台灣」3D行動車截至目前為止，已走過316個城鎮、1190所學校、131間育幼院、老人院等弱勢機構，最遠達離島蘭嶼、金門、澎湖、馬祖，最高達海拔3000多公尺的武嶺，里程數共超過14萬公里，相當於繞地球3圈半，如今3D行動車的外觀也全面換新裝，繼續深入偏鄉。

（中央社記者江佩凌台北7日電）導演曲全立的紀錄片「美力台灣3D」去年成為上映紀錄片票房冠軍，今天宣布已持續4年巡演的「美力台灣」3D行動車換新裝，結合更多科技應用邁向第5年，讓台灣美景深入各角落。

馬英九提到，透過現代科技讓台灣美好事物得以深入偏鄉，面對這樣的成果他深感欣慰，期許新科技能照顧到所有孩子。

今年3D行動車巡迴放映已緊鑼密鼓開跑，曲全立受訪坦言，和頭一年比起來，接下來巡迴壓力更大，「還有852所學校等著我們去」，儘管是甜蜜的負擔，但也感慨會有些偏鄉學校因少子化被併校後消失了。

曲全立提到，原先一週只跑2所學校放映，如今邀約變多，變成一週內要跑9所校園。

他說，一些原本不知道長大要做什麼的孩童，看完影片後激發出許多想法，有孩童甚至對他說以後要當導演，希望把偏鄉居民生活記錄下來讓全世界看到，讓他十分感動，也深信影片具有啟發的作用。

其中令曲全立印象深刻的是，在嘉義山區一所國小巡演時，問全校學生最想去哪裡，沒人說出國或台北101，竟然回答是一家量販店，因為那邊有很多東西，讓他聽了有些難過。

「美力台灣」不但有3D紀錄片，未來更將出版擴增實境（AR）書籍，曲全立說，主要是把電影無法講述完整的部分，透過書本內容滿足大家。他並強調，「『美力台灣』不只是一部電影，還有很多系列」，接下來會運用更多科技整合教育、文化，呈現台灣的美。

3D協會理事長胡幼鳳表示，「美力台灣」靠著曲全立的鏡頭，把將要消失的美景都完整記錄，而3D行動車偏鄉巡演原先只預計跑5年，但過程中曲全立持續開發新的科技影像成果，因此行動計劃不斷擴大，盼未來能吸引更多人一起加入。

今天出席活動的還包括教育部政務次長姚立德、交通部觀光局副局長陳淑慧、前教育部長吳清基、立委陳學聖、蔡培慧、許毓仁、吳思瑤等，一起支持邁向第5年的「美力台灣」3D行動車偏鄉巡演計畫，呼籲各界提供更多的支持和幫助。（編輯：黃瑞弘）1070307