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北市議會舊址建飯店 三井2022年營運

中央社2018/03/07 19:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北7日電）日本三井不動產旗下飯店事業在台灣再添一新營運地點，三井不動產今天與金毓泰公司簽約，未來由三井營運中山南北路和忠孝西路口的350間房新飯店，預計2022年開幕。

三井不動產表示，豪昱營造公司、海悅國際開發公司、互立機電工程公司成立合作聯盟，取得此案土地的地上權開發後，成立專案公司「金毓泰股份有限公司」與台北市政府完成簽約合作，未來由三井不動產以租賃20年的方式負責飯店的營運管理。

三井不動產指出，三井不動產今天與金毓泰完成簽約，未來三井不動產將從設計階段開始參與此案規劃，徹底發揮集團在日本所累積培養的經營Know-how，打造出高質感飯店。

三井不動產說，這棟大樓現址原為台北市議會舊址，未來興建地上18層，地下5層的建築，飯店接待位於部分一樓的面積，以及6樓到18樓，共規劃約350間客房，預定2022年開幕。

三井不動產早先也採相同的租賃方式，營運管理位於台北市捷運忠孝新生站旁的飯店，目前正由宏普建設負責興建中，預計2020年完工，這間飯店規劃地上17層、地下5層，全數300間客房位於1樓到17樓、餐廳1樓、停車場為地下1樓到5樓。

三井不動產集團飯店事業涵蓋多個品牌系列，包含住宿型飯店以及渡假村型態。住宿型飯店事業的展開是由旗下旗艦品牌三井花園飯店「Mitsui Garden Hotels」及更高規格品牌的「THE CELESTINE HOTELS」，在日本國內擁有23家據點、約5841間客房。（編輯：蘇志宗）1070307

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