北市議會舊址建飯店 三井2022年營運

（中央社記者韋樞台北7日電）日本三井不動產旗下飯店事業在台灣再添一新營運地點，三井不動產今天與金毓泰公司簽約，未來由三井營運中山南北路和忠孝西路口的350間房新飯店，預計2022年開幕。

三井不動產表示，豪昱營造公司、海悅國際開發公司、互立機電工程公司成立合作聯盟，取得此案土地的地上權開發後，成立專案公司「金毓泰股份有限公司」與台北市政府完成簽約合作，未來由三井不動產以租賃20年的方式負責飯店的營運管理。

三井不動產指出，三井不動產今天與金毓泰完成簽約，未來三井不動產將從設計階段開始參與此案規劃，徹底發揮集團在日本所累積培養的經營Know-how，打造出高質感飯店。