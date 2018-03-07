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三大法人買超10億元 台積電、鴻海又遭外資狙擊

鉅亨網2018/03/07 19:31
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (7) 日終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收。三大法人則是土洋對作，外資及陸資賣超 1.62 億元，外資自營商賣超 95 萬元，投信買超 3.98 億元，自營商自行買超 4.39 億元，自營商避險買超 3.57 億元，合計三大法人買超 10.32 億元。個股方面大型權值股如台積電、鴻海又遭外資狙擊賣超。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1501 口，淨部位多單來到 46274 口；投信加碼空單 85 口，淨部位空單來到 33482 口；自營商加碼空單 877 口，淨部位空單來到 4503 口，合計三大法人減碼多單 2463 口，淨部位多單為 8289 口。

外資今天又轉賣超電金傳權值股，其中昨日轉為買超的台積電，今日又變賣超，另外好不容易中止連續 14 天賣超的鴻海，今天也重新由買轉賣，其他電子權值股包括華邦電、宏碁、華通、緯創、廣達、英業達也都遭賣超。不過股王大立光則是獲得外資加碼。

金融股部分，外資賣壓持續縮小，僅兆豐金、中信金、第一金、華南金、國泰金、開發金遭賣超，不過永豐金、元大金、新光金、台新金、玉山金則獲買超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，也同樣連續 2 天買超；看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 10 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超張數 19349 張，第 2 名潤泰全，買超 8477 張，第 3 名聯電，買超 6256 張，第 4 名富邦上証正 2，買超 6137 張，第 5 名日月光，買超 5611 張。6 到 10 名依序為，微星，買超 4929 張；永豐金，買超 4448 張；元大金，買超 3876 張；中光電，買超 3855 張；國泰中國 A50 正 2，買超 3831 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群益 10 年 IG 金融債，賣超 2.7 萬張；第 2 名 FH 彭博高收益債，賣超 2.4 萬張，第 3 名群創，賣超張數 19684 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 16734 張，第 5 名友達，賣超 12681 張，第 6 名中鋼，賣超 9061 張。7 到 10 名依序為，鴻海，賣超 8629 張；兆豐金，賣超 7722 張；華邦電，賣超 5782 張；華邦電，賣超 5783 張；中信金，賣超 5454 張。

法人表示，外資今天又轉為賣超，主要是因為美國政府高層人事震動，整體來看，外資對美股也看空，因此今天先行出脫持股，預料如果美股繼續震盪，台股好不容易才收復的季線，恐因月線向下貫穿季線，成為短線反壓區。

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關鍵字三大法人季線美國貿易戰外資賣超鴻海台積電大立光金控headline
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