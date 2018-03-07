三大法人買超10億元 台積電、鴻海又遭外資狙擊

台股今 (7) 日終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收。三大法人則是土洋對作，外資及陸資賣超 1.62 億元，外資自營商賣超 95 萬元，投信買超 3.98 億元，自營商自行買超 4.39 億元，自營商避險買超 3.57 億元，合計三大法人買超 10.32 億元。個股方面大型權值股如台積電、鴻海又遭外資狙擊賣超。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1501 口，淨部位多單來到 46274 口；投信加碼空單 85 口，淨部位空單來到 33482 口；自營商加碼空單 877 口，淨部位空單來到 4503 口，合計三大法人減碼多單 2463 口，淨部位多單為 8289 口。