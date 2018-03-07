宜蘭至桃園機場　交通部將開放國道客運

宜蘭人要出國搭機，以往都是搭乘國道客運或火車到台北轉乘機場捷運或是搭乘計程車或機場接送專車，除了這些方式之外，未來將會有另外一種選擇，在立法委員陳歐珀積極爭取下，交通部已經核准開放宜蘭至桃園兩條國道客運路線，分別是「宜蘭至桃園火車站」及「宜蘭至桃園國際機場」。這兩條路線預計三月中旬正式公告接受申請，待符合申請條件的客運業者提出申請並經核准後，最快今年底應可正式上路。

宜蘭至桃園國際機場的交通問題，除了自行開車或搭乘計程車及機場接送專車外，只能輾轉從宜蘭搭乘國道客運或火車到台北，再轉乘機場捷運。搭乘大眾運輸工具，固然比較省錢，但必須耗費更多時間，尤其出國拖著行李一再轉乘確實相當不便。為解決宜蘭人到桃園機場的交通問題，立法委員陳歐珀在立法院交通委員會提案，建議交通部開放宜蘭至桃園國際機場的國道客運。經交通部公路總局責成台北區監理所進行需求分析後，同意開放「宜蘭至桃園火車站」及「宜蘭至桃園國際機場」兩條國道客運路線。