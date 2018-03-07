影／影匠傳承看見新銳　賴國安傳藝學程開講

大葉大學設計暨藝術學院傳播藝術學士學位學程舉辦「台灣電影新銳系列講座」，7日下午邀請導演賴國安、童星白潤音與學生面對面，暢談3月16日即將在戲院上映的電影「上岸的魚」，以及拍攝點滴；此次片中飾演兒子的國際級童星白潤音也共同參與講座，期待藉由導演與演員的雙重視角，讓學生看見影視產業的不同面向。
賴國安導演表示，他原本以拍攝廣告為主，在拍了數百支廣告後，決定重拾電影夢，因此有了第一部劇情長片「上岸的魚」。這片電影以「前世今生」串起整個故事，夫妻在工作之餘，一方面要照顧年邁失智的父親，另一方面因為兒子有前世記憶，吵著要回去以前的家，造成雙方衝突不斷，幸福的婚姻岌岌可危，呈現家庭面對的各種問題與兩難。
白潤音指出，拍攝「上岸的魚」這部電影時，他才7歲，其實不知道什麼叫「前世」，賴國安導演跟他說，想像還有另外一對父母，會送他去學校、會幫他慶生，他才漸漸掌握狀況。
▲新銳導演賴國安、童星白潤音在大葉大學與學生面對面，分享如何將生命經驗轉為精彩絕倫的創作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）
傳播藝術學士學位學程李靖惠主任說，賴國安導演入圍第65屆西班牙聖賽巴提昂國際影展、被當地媒體譽為「台灣的是枝裕和」。「上岸的魚」透過存在前世記憶的小孩，揭示價值觀的衝突，引導大家思考共組幸福家庭的初衷，拍攝手法獨樹一格，短短三個月內、跨越全球四大洲，獲選多倫多、西班牙、德國漢堡、溫哥華、東歐愛沙尼亞、美國聖地牙哥、巴西聖保羅及中國平遙等九大重要國際影展，成為2017年台灣電影最會遊的一隻魚。
李靖惠強調，傳藝學程與台灣影視脈動結合，本學期規劃了「台灣電影新銳系列講座」、「大師講座」、「鏡頭表演工作坊」以及「空拍攝影工作坊」，邀請導演、演員、攝影師、電影行銷等影視圈知名專業人士現身說法，讓學生與影視熱門話題以及產業發展無縫接軌。「台灣電影新銳系列講座」共計五場，第一場特別邀請賴國安導演主講，分享如何將生命經驗轉為精彩絕倫的創作。