影／影匠傳承看見新銳　賴國安傳藝學程開講

大葉大學設計暨藝術學院傳播藝術學士學位學程舉辦「台灣電影新銳系列講座」，7日下午邀請導演賴國安、童星白潤音與學生面對面，暢談3月16日即將在戲院上映的電影「上岸的魚」，以及拍攝點滴；此次片中飾演兒子的國際級童星白潤音也共同參與講座，期待藉由導演與演員的雙重視角，讓學生看見影視產業的不同面向。

賴國安導演表示，他原本以拍攝廣告為主，在拍了數百支廣告後，決定重拾電影夢，因此有了第一部劇情長片「上岸的魚」。這片電影以「前世今生」串起整個故事，夫妻在工作之餘，一方面要照顧年邁失智的父親，另一方面因為兒子有前世記憶，吵著要回去以前的家，造成雙方衝突不斷，幸福的婚姻岌岌可危，呈現家庭面對的各種問題與兩難。