鄭麗君談中國惠台措施 憂審查潛規內化入台

（中央社記者劉麗榮台北7日電）中國拋出惠台31項措施，文化部長鄭麗君今天表示，一方面看到中國更多文化項目似乎要開放，但另一方面又加深內容審批的力道，須注意審查的潛規則會否輸入或內化到台灣。
台灣研究基金會今年成立30週年，在3月份舉行三場系列論壇，今天下午舉行第一場論壇，主題為「台灣主體性—從政治、歷史、文化、族群到兩岸關係的回顧與前瞻」。
受邀出席的鄭麗君談到，中國惠台31項措施包括去除台灣人參與影視製作比例限制等，可以看到中國加深力道，不過目前還沒看到具體施行辦法，有些項目已經存在，跟現行規定沒有什麼差別，中國是否真的要開放還要觀察。
鄭麗君說，從趨勢上來看，中國期待台灣有更多影視人才去發展，有更多台灣作品出入中國，但相對的，也加深內容審批力道。一方面看到中國有更多文化項目似乎要開門，但另一方面又深化內容審查。
鄭麗君認為，文化最重要的是創作、思想與表意的自由，更需要防範的是這種審查的潛規則是否會輸入台灣，未來台灣作品可能看不到國歌、國旗，台詞不能講民主自由等。
面對中國的相關措施，鄭麗君說，從民間角度，會認為每一個市場都希望人才有機會發揮，但從政府角度，更期待創意工作者的自由受到尊重。
鄭麗君指出，台灣產業存在的潛藏風險是要避免潛規則內化到台灣。她說，希望分享給中國的是如實的台灣文化，而不是中國分享審查到台灣。她認為，根本之道是台灣內部內容產業的振興，從強本做起，如何催生台灣文化內容產業，讓在地故事、題材，營造台灣內部產業的生態，建立起市場動能和國內外通路。
她談到，最近行政院即將通過的「文化內容策進院設置條例草案」，引入政府與民間資金，讓創意人才有更多機會。（編輯：林沂鋒）1070307