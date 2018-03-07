鄭麗君談中國惠台措施 憂審查潛規內化入台

（中央社記者劉麗榮台北7日電）中國拋出惠台31項措施，文化部長鄭麗君今天表示，一方面看到中國更多文化項目似乎要開放，但另一方面又加深內容審批的力道，須注意審查的潛規則會否輸入或內化到台灣。

台灣研究基金會今年成立30週年，在3月份舉行三場系列論壇，今天下午舉行第一場論壇，主題為「台灣主體性—從政治、歷史、文化、族群到兩岸關係的回顧與前瞻」。

受邀出席的鄭麗君談到，中國惠台31項措施包括去除台灣人參與影視製作比例限制等，可以看到中國加深力道，不過目前還沒看到具體施行辦法，有些項目已經存在，跟現行規定沒有什麼差別，中國是否真的要開放還要觀察。