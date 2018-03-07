鮮活果汁去年可望賺逾1個股本 自結1月每股純益達1

鮮活果汁 2 月營收為 9468 萬元，創 2 年來新低，月減 69.32%，年減 55.57%，主要是受 2 月工作天數減少的影響，同時，鮮活果汁看好 3 月起因客戶端在今年以來的庫存去化，營收將出現回升。鮮活果汁前 2 月營收為 4.05 億元，年減 4.41%。

鮮活果汁去年前 3 季財報亮眼，稅後純益 2.59 億元，每股純益高達 9.26 元，已超越 2015 年全年 2.27 億元獲利水準，法人預估，鮮活果汁去年每股純益將 12 元，而該公司在今年天津廠及廣東廠新產能陸續加入之下，業績成長幅度將挑戰 2 成。

鮮活果汁去年起執行 3 年投入人民幣 2.3 億元 (約 10.23 億元新台幣) 的產能擴充計畫，分別在天津、昆山及廣東興建新廠，董事長黃國晃指出，今年昆山廠、天津廠與廣州廠都將有新產能陸續開出，現有 3 座工廠合計年產能約 7 萬噸，擴充後產能將可再增加 4 萬噸，並將同步建置自動倉儲設施，預期今年受惠中國大陸消費力回溫、新客戶加入與業務拓展下，營運表現可望維持穩健成長。