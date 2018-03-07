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崙平公園三期綠美化　邱建富主持開工動土典禮

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/07 21:39
▲斥資近400萬元的崙平公園三期綠美化工程展開動土開工，提升民眾生活品質，增進親子活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）
▲斥資近400萬元的崙平公園三期綠美化工程展開動土開工，提升民眾生活品質，增進親子活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

崙平公園開發第三期「彰化市公四用地設施優化改善工程」，7日舉行開工動土儀式，主要是針對公園西側尚未開闢的計畫道路用地進行綠美化工程，綠美化面積約4,000平方公尺，市長邱建富於開工動土典禮中致詞表示，感謝張東正議員大力協助向彰化縣政府爭取補助新臺幣388萬元，才能順利展開此一優化改善工程。


▲斥資近400萬元的崙平公園三期綠美化工程展開動土開工，市長邱建富主持開工動土典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

邱建富指出，本次工程主要以植栽綠美化、照明系統、槌球場及籃球場作為運動休憩空間，完工後除可提供市民一個優質、完善休閒環境外，對於帶動社區發展及美化景觀亦有相當大的助益，後續的維護管理工作，則可結合崙平社區發展協會認養，維護其環境整潔。

座落於彰化市崙平里中央陸橋北側、鐵路西側的崙平（公四）公園預定地，總面積約為23,000平方公尺，之前已完成兩期的開發，包括103年第一期開闢7,000平方公尺後，及105年第二期以「彰化縣彰化市公四改善計畫」向內政部營建署提報「城鎮風貌型塑整體計畫」爭取新臺幣420萬元，進行公園北側占地面積約12,000平方公尺的綠美化工程。


▲斥資近400萬元的崙平公園三期綠美化工程展開動土開工，提升民眾生活品質，增進親子活動空間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

邱建富就職以來，十分重視市容環境美化，活化社會資源，積極思考如何提升民眾生活品質，增進親子活動空間，經彰化市公所努力與交通部臺灣鐵路管理局等土地管理機關協商，以及各級民意代表與與當地里長等地方人士通力合作，極力爭取計畫道路開闢前先行綠美化，終徵得其同意市公所針對崙平公園預定地先施作綠美化工程。

關鍵字崙平公園邱建富槌球場
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