北農休市連鎖效應　立委邀陳吉仲南下說明

立委劉建國質疑農委會，怎麼去年都沒發現會有休市連休的問題，導致如今農怨四起，今日特別邀請農委會副主委陳吉仲南下雲林，向農民說明，以期能弭平農怨。劉建國指出，根據台北市農漁畜批發市場休市日程表，春節從2月16日起連放五天假，2月24日起再連放三日，3月5日起再連續休三日，看似影響僅在台北，但以全國來講，元宵節全國休市，元宵隔日農曆16日南部果菜市場休市，禮拜日全國最大產地的西螺果菜市場休市，緊接著就是北農連休三日，意即台灣南北果菜市場一連休市六天。

農委會副主委陳吉仲，今(7)日也拍胸脯保證，明日台北果菜市場開市，蔬果價格平均穩定在18元以上，到貨量亦不會超過2,700公噸，避免供貨過多導致價格波動，另北農已經比照春節模式，工作人員停止休假，陳吉仲也表示，往後農產品批發市場休市日除了春節外，不會再有連休三日的安排。

劉建國表示，這次北農事件是人為造成的失誤，既然是人為造成的失誤，行政單位就要負起這樣的責任，不論是北農、農委會甚至行政院，對這些遭受損失的農民必需有交代，劉建國要求農委會這一兩日內，必需正面回應此次農民的相關訴求。



▲立委劉建國將麥克風交給副主委陳吉仲向農民說明，以期能弭平農怨。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.07）

劉建國說，今日最主要的訴求就是這樣的錯誤不能再發生，因此全國果菜批發市場的休假日安排，農委會應該收回，由農委會統一規劃，不要再一國兩制的現象一再發生。

劉建國最後表示，需要有人為這次事件負責，除了道歉外，對於農民所造成的損失，要如何彌補，中央政府必需來面對，並迅速地來處理。