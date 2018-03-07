台北果菜市場8日交易量上限 降為2500噸

農委會農糧署副署長蘇茂祥指出，今天7日農委會副主委陳吉仲、雲林縣政府農業處長林慧如、二崙鄉、四湖鄉、土庫鎮等產地農會與合作社場共同會商，就台北果菜批發市場休市3天後的蔬菜供應進行調控，以防8日開市交易價波動過大，預估開市整體蔬菜交易量為2500公噸左右，交易均價維持每公斤18元以上。

（中央社記者楊淑閔台北7日電）台北果菜批發市場疑因排休不當引發菜價大跌事件，農糧署今天傍晚更新掌握目標值，預計明天開市整體蔬菜交易量2500公噸左右，上限下修200公噸，交易均價維持每公斤18元以上。

關於近日發生台北市蔬菜交易價大跌問題，全案始於2月21日初六才開工，台北果菜批發市場2月24到26日跨週一例行休市日又休市3天，加上氣溫變化助勢，2月27日開市引發供過於求狀況發生，供應量竟然高達3000公噸，遠大於每天需求1600到1800公噸的正常水平。

結果，2月27日不只整體蔬菜交易均價每公斤大跌7元，甚至讓交易不了的菜壞了、丟掉，農民怨聲載道。

農委會短期間立即協調台北市政府縮短3月5到7日第二次休市3天不成，農委會農糧署近期馬不停蹄進行供應量的分散調度，原本設定8日開市北送台北果菜批發市場的整體蔬菜供應量調控在2500到2700公噸之間，交易均價每公斤新台幣18到20元。今天傍晚更新明天交易量2500公噸左右，下修200公噸。（編輯：李錫璋）1070307