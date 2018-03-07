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宣傳海灣旅遊發瓶裝水 周永暉：不喝水嗎

中央社2018/03/07 19:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北7日電）觀光局為海灣旅遊年打造「台鹽小分子海洋活水」遭疑製造垃圾，觀光局長周永暉今天回應「他們都不喝水嗎？」表達是活動需求，也強調會愛惜資源。

交通部觀光局將2018年設定為海灣旅遊年，盼讓國際重新看見台灣的海洋生態，而觀光局也和台鹽攜手，推出印有吉祥物「喔熊組長」的「台鹽小分子海洋活水」，日前已經在觀光節慶祝大會、台灣嘉義燈會亮相，未來各大活動中也會發放。

不過，這項作法卻引發環保人士質疑，綠色和平海洋專案主任顏寧今天受訪時說，觀光局一方面盼國際看見台灣海洋生態，另一方面卻大量製造瓶裝水並在活動中發放，根本是製造海洋汙染，對海灣旅遊年而言真是諷刺。

他進一步說，寶特瓶是民眾生活中最常見的海洋垃圾，全台平均每年要用掉60億個寶特瓶，他也以澎湖為例，平均淨灘30分鐘就可以撿到1公噸寶特瓶，觀光局要推廣海灣旅遊年方式很多，可以在活動現場奉茶，鼓勵參與民眾自己攜帶杯子，而不是帶頭製造垃圾。

對此，觀光局長周永暉也說，這次推出「台鹽小分子海洋活水」是希望能夠凸顯台灣在地文化，不只是要推廣海洋，同時要展現台灣鹽文化有200年歷史，而針對環保人士質疑發放瓶裝水製造垃圾，他也反問「他們都不喝水嗎？」指出觀光局只是包裝水做行銷，也會強調要愛惜資源。

「觀光局的活動本來就會發放瓶裝水」，觀光局技術組長黃勢芳今天受訪時表示，配合海灣旅遊年，觀光局特別結合海洋元素，用海洋深層水做成瓶裝水，將用於海灣旅遊年的行銷活動，發送給參與的民眾，包裝上也會印有回收標誌。

喔熊主題「台鹽小分子海洋活水」採用國家文藝獎得主－林磐聳操刀設計的主視覺做為瓶標設計，運用「島嶼、海鳥、海灣」元素，再加入台灣觀光最佳代言「熊」－喔熊（OhBear），與今年新登場的雲端限定版嗨熊（HiBear），展現健康能量、年輕活力。

根據觀光局和台鹽規劃，「台鹽小分子海洋活水」計畫在第二季上市量產，專攻追求時尚和熱愛運動的客群。（編輯：李錫璋）1070307

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