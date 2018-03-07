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中央社

育嬰假福利 知名女醫師倡議男性應增加

中央社2018/03/07 19:39
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北7日電）職場性別議題無所不在，精神科醫師鄧惠文說，「一模一樣」的對待、忽視不同性別特質並不是真正平等。她更前衛主張，應增加男性育嬰假福利，讓男性比女性有利，增加請假誘因。

30歲丁小姐懷孕時常不適請假，產後又請育嬰假顧小孩，結果當年考績乙等，復工時也被調部門。另一名陳小姐小孩就讀小學，孩子常生病，陳小姐常迫於無奈請假，結果常被同事和老闆「另眼相待」。

根據行政院主計處統計，民國101年台灣女性勞動參與率首度突破50%大關，進一步分析女性各年齡層就業率，25至29歲的女性就業率高達90.3%，但超過30歲就業率便下降。

經常在電視節目曝光的精神科醫師鄧惠文今天在記者會表示，女性就業率高，但女性面臨工作、婚育、社會壓力等多重責任，常陷入蠟燭多頭燒的困境。根據內政部資料，有工作的女性要工作8時，但從事家務時間只比沒有工作女性減少1小時，且因結婚離職的比例超過25%，等同每4名女性就有1人因婚姻離職。

鄧惠文說，女性若生小孩還要擔心托育問題，配合小孩作息休假或趕下班，不僅可能被公司「另眼相待」；臨床上也曾有女性分享，小孩在校被其他小孩取笑「你媽媽是壞媽媽，晚上6時30分了還不來接你」。

小孩也常被劃在媽媽的責任範圍，鄧惠文說，社會仍認為照顧小孩是女性的工作和責任，如她曾和先生一起帶小孩看醫生，明明是她先生抱著小孩坐在看診位置，小兒科醫師仍執意只問媽媽：「小孩怎麼了？」鄧惠文回「不清楚，要問爸爸」，還被質疑「妳當媽媽怎麼不知道？」

工作環境的性別議題無所不在，但強調「同工同酬」、「一模一樣」的待遇並非真平等。鄧惠文說，職場中許多責任歸屬未明的工作，如整理環境、泡茶等，常自動被歸在女性。就算列出一樣的升遷標準，但沒有考量不同性別的個性特質，也可能導致男性的強勢風格比女性更容易出頭。

另外也有職場性騷擾問題，曾有女職員協助年長男性主管處理電腦問題，男性主管除一邊給予口頭感謝，另一手還拍拍她屁股「表達謝意」。

鄧惠文說，研究發現，女性罹患憂鬱症、焦慮症、精神官能症等輕度精神疾病的風險比男性高，推估可能因遭受多方社會壓力、工作、家庭難以兼顧，當女性覺得「我什麼都做不好」，又缺乏支持，自信心就可能潰散而生病。

談到台灣的企業文化，鄧惠文說，在性別平等這塊仍讓她失望，性別平等也不應窄化為「爭取與男性勞工同等待遇」的假平等，忽視不一樣的性別特質，只考慮「一模一樣」的對待，並不是真正的平等。

鄧惠文舉例，現行很多家長會考慮誰應請育嬰假育嬰，政府不妨考慮給男性多一些請育嬰假的「利多」，讓男性請假比女性有利，增加男性請假意願，而非考量育嬰假時多由女性承擔，這也可增加男性參與親職的意願，社會大眾的文化還有待翻轉。（編輯：陳清芳）1070307

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