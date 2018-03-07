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中央社

台贈採樣儀予菲 深化汞監測合作

中央社2018/03/07 19:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）中華民國駐菲代表處今天代表行政院環保署，贈送一台汞濕沉降採樣儀給菲律賓環境暨天然資源部（DENR），深化台灣與菲律賓的汞監測合作，共同減少亞太汞汙染。

移交儀式上午在菲律賓環境部總部舉行，由中華民國駐菲副代表朱曦代表捐贈，菲國環境部次長李昂尼斯（Jonas Leones）代表接受，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副理事主席留文克（Gilberto Lauengco）在場觀禮。

現場有許多菲國電視台及媒體記者採訪。

李昂尼斯宣讀菲國環境部長希瑪圖（Roy Cimatu）的致詞稿說，這台汞濕沉降採樣儀可加強菲國政府監測及評估大氣汞循環的能力，為全球監測汞汙染的努力作出貢獻。

汞濕沉降採樣儀的用途是自動採集雨水樣本，以利後續分析汞含量。

菲律賓政府於2013年在日本熊本簽署了「水俁公約」（Minamata Convention on Mercury），所有締約國同意認明汞的來源與運用方式，發展出一套行動方案，最終淘汰汞的使用，避免日本水俁灣事件重演。

朱曦說，菲國會將透過這台儀器蒐集到的資訊，分享給亞太汞監測網路，用以評估汞汙染的控制策略，對世界環境及人類健康有極大的助益。

這是菲律賓政府第一台汞濕沉降採樣儀，去年台美的環保署在國立中央大學共同舉辦「第6屆亞太地區汞監測網年會」及「2017年大氣汞監測訓練研習會」，台灣同意贈送給菲律賓及越南各一台。

菲國政府從1997年就開始透過總統府行政命令控制汞的使用及排放，減少它對環境及人類的危害，2012年，當時的菲律賓總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）簽署另一道政令，禁止小規模礦場使用汞來採金和冶煉。（編輯：高照芬）1070307

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