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〈康舒法說〉布局太陽能種電 3年目標100MW

鉅亨網2018/03/07 19:46
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電源供應器廠康舒 (6282-TW) 表示，響應政府綠能政策，並結合金仁寶集團力量，將積極拓展太陽能電廠，今年將在桃園、台中、台南建置約 12MW 的電廠，目標 3 年建置超過 100MW，轉型為電力服務商。

康舒表示，去年因應組織重整，將原本的新能源事業重新整合為新事業本部，繼續深耕智慧電表、燃料電池、電動車、智慧照明等領域。

對於太陽能電廠的規劃，康舒表示，有地面型及屋頂型兩種，其中地面型因為還有地目問題，或是所有權問題，因此進度較慢，所以屋頂型的進度最快，將以跟集團企業合作為主要方式。

其中在智慧電表部分，康舒表示，雖然沒有拿到首波 20 萬台的標案，不過後續還有相關的通訊模組標案，而且政府規畫的是 300 萬台智慧電表，還有很大的發展空間。除了標案外，近期也陸續與東南亞電力公司接洽與初期商務布局，並針對各地系統試點與先導規劃展開系統設計。

電動車及家庭儲能系統，康舒表示，已完成多項車載電力轉換產品開發，除了電動汽車外，在電動機車的領域，康舒也成為國內電動機車領導企業重要的合作夥伴。

同時為了因應市場與客戶需求變化及外在環境的改變，康舒也持續提升自動化程度，並分散生產基地，其中菲律賓將是未來擴產重心，預估營收比重將從 15% 倍增到 30%。

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關鍵字電源供應器康舒太陽能種電電動車headline
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