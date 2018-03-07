〈康舒法說〉布局太陽能種電 3年目標100MW

對於太陽能電廠的規劃，康舒表示，有地面型及屋頂型兩種，其中地面型因為還有地目問題，或是所有權問題，因此進度較慢，所以屋頂型的進度最快，將以跟集團企業合作為主要方式。

其中在智慧電表部分，康舒表示，雖然沒有拿到首波 20 萬台的標案，不過後續還有相關的通訊模組標案，而且政府規畫的是 300 萬台智慧電表，還有很大的發展空間。除了標案外，近期也陸續與東南亞電力公司接洽與初期商務布局，並針對各地系統試點與先導規劃展開系統設計。

電動車及家庭儲能系統，康舒表示，已完成多項車載電力轉換產品開發，除了電動汽車外，在電動機車的領域，康舒也成為國內電動機車領導企業重要的合作夥伴。

同時為了因應市場與客戶需求變化及外在環境的改變，康舒也持續提升自動化程度，並分散生產基地，其中菲律賓將是未來擴產重心，預估營收比重將從 15% 倍增到 30%。